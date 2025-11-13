Chính phủ “mở cửa” tăng thu nhập chính đáng cho viên chức

Bộ Nội vụ vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại phiên họp tổ về dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Dự án luật này sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường trong phiên làm việc sáng 13/11.

Bỏ quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để quản lý theo vị trí việc làm

Liên quan quy định về đổi mới việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành nhưng cũng có một số ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ về tính khả thi, đặc biệt là quy định thời điểm hoàn thành việc bố trí và xếp lương theo vị trí việc làm trước 1/7/2027, do khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều bộ, ngành.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc đổi mới cơ chế quản lý viên chức theo vị trí việc làm nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng trong công tác cán bộ, tạo cơ chế quản lý đồng bộ với việc quản lý cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm cắt giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết trong quản lý, đồng thời giữ ổn định, không gây xáo trộn về chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với đội ngũ viên chức.

Với Luật Viên chức sửa đổi, đội ngũ viên chức sẽ có thêm cơ hội tăng nguồn thu nhập chính đáng bằng hoạt động nghề nghiệp của mình (Ảnh minh họa: Hải Long).

Về thời gian hoàn thành việc bố trí và xếp lương theo vị trí việc làm, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật Viên Chức sửa đổi, trong đó xác định rõ thời điểm các bộ quản lý chuyên ngành phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trên cơ sở nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm quyền phê duyệt và khung danh mục vị trí việc làm theo hướng dẫn chung của Chính phủ.

Thảo luận tại tổ, có đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc bỏ quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để thực hiện quản lý theo vị trí việc làm, nhưng cũng có ý kiến đề nghị giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đối với một số ngành nghề đặc thù như y tế, giáo dục.

Làm rõ nội dung này, Bộ Nội vụ cho rằng mục tiêu của việc sửa Luật Viên chức nhằm thực hiện đổi mới toàn diện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm.

Việc này cũng nhằm cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; tạo cơ chế liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, dự thảo luật bỏ quy định sử dụng hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn theo vị trí việc làm gắn với tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực, áp dụng chung cho cả khu vực công và khu vực tư.

Trong quá trình hướng dẫn quy định về vị trí việc làm, Chính phủ sẽ xác định việc xây dựng tiêu chuẩn vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ và kết quả sản phẩm đầu ra, bảo đảm không phát sinh thủ tục hành chính.

“Với các chức danh nghề nghiệp chuyên ngành sẽ được xác định chính là vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, sẽ không gây xáo trộn lớn so với các quy định hiện hành”, Bộ Nội vụ khẳng định.

Viên chức có thể "chân trong chân ngoài" để tăng thu nhập chính đáng

Về quyền của viên chức trong việc ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và kinh doanh, nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc việc cho phép viên chức được ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với đơn vị khác, đồng thời cho rằng cần rà soát để tránh tình trạng xung đột lợi ích.

Việc cho phép viên chức ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ để thực hiện hoạt động nghề nghiệp, theo Bộ Nội vụ, nhằm thể chế hóa chủ trương liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư, tạo điều kiện để viên chức tăng thu nhập chính đáng bằng hoạt động nghề nghiệp của mình.

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Đồng thời, dự thảo luật quy định cho phép viên chức được thực hiện ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ nếu trong trường hợp pháp luật chuyên ngành không cấm. Bộ Nội vụ cũng nhất trí với ý kiến của các đại biểu về việc cần có cơ chế để tránh xung đột lợi ích và các hệ quả có thể xảy ra nên đã có tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo luật.

Về phương thức và thẩm quyền tuyển dụng, có ý kiến đề nghị quy định linh hoạt trong tuyển dụng, bổ sung hình thức xét tuyển đặc cách theo nhu cầu, đặc biệt với người nước ngoài, người có tài năng nổi bật, nhất là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ...

Bộ Nội vụ cho biết dự thảo luật quy định cụ thể việc tuyển dụng thực hiện bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển công khai. Riêng hình thức xét tuyển được thực hiện với các đối tượng cụ thể.

Ngoài 2 hình thức tuyển dụng này, dự thảo luật cũng quy định việc tiếp nhận đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm phù hợp để thể chế hóa chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài.

Các quy định về tiêu chí cụ thể, phương thức tổ chức thi tuyển, xét tuyển sẽ do Chính phủ quy định để bảo đảm phù hợp với từng ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động.

Về đánh giá viên chức, Điều 24 dự thảo Luật Viên chức sửa đổi đã xác định cụ thể 4 nguyên tắc đánh giá. Trên cơ sở quy định của luật, Chính phủ sẽ quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức để khắc phục những tồn tại của công tác đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời gian qua.

Trên cơ sở đó, các đơn vị sự nghiệp sẽ được giao chủ động quy định chi tiết để phù hợp với đặc thù cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan rà soát, chỉnh lý quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng bảo đảm đúng nguyên tắc định lượng, đa chiều, công khai, minh bạch.

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo Luật Viên chức sửa đổi cũng đã chỉnh lý quy định về thẩm quyền đánh giá thực hiện theo quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chỉnh lý các nội dung có liên quan để bảo đảm kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng là căn cứ để thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ.

Dự Luật Viên chức sửa đổi dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua vào ngày 10/12, theo chương trình nghị sự.