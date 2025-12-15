Tìm kiếm ngư dân Thanh Hóa rơi xuống biển mất tích

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm ông Phạm Văn Châu (SN 1957, trú tại thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 5h40 ngày 14/12, ông Châu và ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1977, trú cùng thôn) đi bè ra khu vực biển thôn Hồng Phong để đánh cá.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong lúc ra khơi, bè của hai ngư dân bị sóng đánh mạnh khiến ông Châu rơi xuống biển và mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Đến trưa 15/12, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.