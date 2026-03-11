Dự kiến thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 4

Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, Bộ Xây dựng) vừa báo cáo Bộ Xây dựng tình hình thi công và kế hoạch thông xe tạm dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (qua địa bàn tỉnh Đồng Nai).

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tuyến chính cao tốc và một số nhánh của nút giao Long Thành, Tân Hiệp, nút giao với đường T1 (kết nối sân bay Long Thành) đã cơ bản hoàn thiện. Các nhà thầu đang lắp đặt biển báo, hàng rào, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/3.

Cao tốc TPHCM - Long Thành kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua nút giao Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trên cơ sở tiến độ hiện nay, chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu và đưa vào khai thác tạm tuyến chính cao tốc cùng một số nhánh nút giao, cầu vượt ngang trong tháng 4.

Trong giai đoạn khai thác tạm, tuyến cao tốc chưa kết nối với dự án thành phần 1 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn nối về Biên Hòa), cũng như chưa kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường T1. Tài xế chỉ được đi từ nút giao Long Thành đến cuối tuyến (phía Vũng Tàu) và ngược lại.

PMU 85 đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các nút giao và đường gom dân sinh. Trong đó, một số nhánh tại nút giao Long Thành và nút giao với đường T1 dự kiến hoàn thành trước ngày 31/3; các nhánh tại nút giao Tân Hiệp (kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành) sẽ hoàn thành trước ngày 30/4.

Công nhân đang hoàn thiện dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Đối với các cầu vượt ngang, nhà thầu đã hoàn thành và thông xe 4/5 cầu. Cầu còn lại trên đường tỉnh 770B chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng.

Về thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đã phê duyệt quy trình bảo trì, vận hành khai thác và đang hoàn thiện phương án tổ chức giao thông để trình Cục Đường bộ Việt Nam.

PMU 85 cũng đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Thời gian tổ chức kiểm tra nghiệm thu dự kiến từ ngày 10/4.

Vòng xoay quốc lộ 56 trên địa bàn TP Bà Rịa cũ, điểm cuối của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Các hạng mục còn lại của dự án, bao gồm một số công trình bổ sung và hệ thống giao thông thông minh (ITS), dự kiến hoàn thành trong tháng 5 để tiến tới nghiệm thu, đưa toàn bộ dự án vào khai thác trong quý II năm nay.

Trong diễn biến liên quan, Sở Xây dựng TPHCM cũng đang chuẩn bị kế hoạch thông xe dự án thành phần 3 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn nối từ dự án thành phần 2 đến cuối tuyến thuộc địa bàn TP Bà Rịa cũ).

Hiện, tiến độ dự án thành phần 3 đang nhanh hơn dự án thành phần 2; các nhánh đường đấu nối vào vòng xoay quốc lộ 56 đã cơ bản hoàn thiện.