Cao tốc Bắc - Nam dự kiến khai thác thêm 21 trạm dừng nghỉ dịp Tết

Chiều 6/2, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Hà Nội đến Cần Thơ có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành khai thác, cung ứng nhiều dịch vụ.

Cụ thể, 5 trạm dừng nghỉ khai thác hoàn chỉnh tại các đoạn tuyến cao tốc gồm: trạm Giẽ - Ninh Bình (trạm của VEC), Cao Bồ - Mai Sơn (trạm Xuân Khiêm trái tuyến, trạm Xuân Cương phải tuyến), La Sơn - Hòa Liên (bên trái tuyến), TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Trung Lương - Mỹ Thuận.

Bên cạnh đó còn có một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới đưa vào sử dụng. Các trạm dừng nghỉ, trạm dừng xe này đang phục vụ tốt nhu cầu của người dân và các phương tiện giao thông lưu thông trên đường cao tốc.

Với 21 trạm dừng nghỉ đang đầu tư trên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công trên hiện trường theo tiến độ hợp đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Thanh Hóa (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong số 21 trạm dừng nghỉ đang đầu tư, đến nay có 9 trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu (khu vệ sinh, bãi đỗ xe), đưa vào khai thác trên các đoạn tuyến cao tốc: Mai Sơn - quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (km205), Phan Thiết - Dầu Giây.

Bên cạnh đó có 8 trạm dừng nghỉ trên các đoạn tuyến cao tốc đang phấn đấu hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu, hoặc có phương án khai thác tạm phục vụ Tết Nguyên đán 2026 gồm: Bùng - Vạn Ninh, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (km15 bên phải tuyến), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (km77 bên trái tuyến), Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau (bên phải tuyến).

Trong số 17 trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác tạm nói trên, 5 trạm có cây xăng phục vụ gồm các trạm: Mai Sơn - quốc lộ 45 (đang làm thủ tục cấp phép); Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (km 205); Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (km77 bên trái tuyến, đang làm thủ tục cấp phép).

Ngoài các trạm dừng nghỉ có cây xăng, tại các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông phần lớn đều có cây xăng ở các đường nhánh tại nút giao, đường kết nối với cao tốc.