Cảnh sát giải cứu thợ lắp cầu thang bộ bị mắc kẹt trong thang máy

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) (PC07, Công an tỉnh Phú Thọ) điều động 7 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tới khu nhà ở liền kề Tự Lập, phố Hàm Nghi, phường Việt Trì để giải cứu anh N.V.N. (SN 1979, xã Cổ Đô, Hà Nội) bị mắc kẹt trong thang máy.

Anh N.V.N. được lực lượng chức năng sơ cứu trước khi đưa tới bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng nhanh chóng sử dụng thiết bị cứu hộ chuyên dụng tiến hành chống đỡ cấu kiện của thang máy và tiếp cận vị trí thuận lợi để đưa nạn nhân ra ngoài. Anh N. bất tỉnh, được sơ cứu rồi đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, cảnh sát xác định anh N. là công nhân lắp đặt cầu thang bộ trong ngôi nhà đang hoàn thiện nội thất.

Nguyên nhân khiến anh N. bị mắc kẹt trong thang máy đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ làm rõ.