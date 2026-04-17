Hạt kiểm lâm Côn Đảo trả lại 21 gốc mai

Tối 17/4, liên quan đến vụ việc Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (Hạt kiểm lâm) tịch thu 42 gốc mai vàng, ông T. (SN 1988, ngụ tại đặc khu Côn Đảo, TPHCM), chủ sở hữu của các gốc mai vàng đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 13/4, Hạt Kiểm lâm đã mời ông T. đến làm việc các nội dung liên quan đến nguồn gốc, hồ sơ mua bán 42 gốc cây mai vàng đã bị tịch thu trước đó. Tại buổi làm việc có đại diện Công an đặc khu Côn Đảo, Phòng Kinh tế đặc khu và chính quyền địa phương.

Số mai bị tịch thu ở Côn Đảo (Ảnh: Hạt kiểm lâm).

Trước khi làm việc, Hạt Kiểm lâm đã mời ông T. cùng các thành viên dự họp xuống khu vực lưu giữ 42 gốc mai do đơn vị thu giữ để kiểm tra thực tế.

Tại đây, Hạt Kiểm lâm đề nghị ông T. tiếp tục xác nhận rõ 42 gốc mai có phải đều được vận chuyển từ đất liền ra, vận chuyển ra đi bằng phương tiện nào, thời gian nào, có giấy tờ xác minh của đơn vị cũ hay không.

Theo đó, ông T. tiếp tục khẳng định trong số 42 cây mai có 21 cây có nguồn gốc từ đất liền do ông mua (không giấy tờ, khoảng năm 2021-2022) và trực tiếp vận chuyển ra Côn Đảo. Số cây còn lại ông mua theo hình thức giao hàng, nhận tiền (giao tận nơi).

Theo ông T., khoảng tháng 10/2024, ông T. bắt đầu đưa mai về chăm sóc, cấy ghép tại trụ sở đồn biên phòng cũ, nơi ghi nhận vụ việc, số lượng là 42 cây từ đó đến nay.

Ngày 16/4, Hạt Kiểm lâm tiếp tục làm việc với chủ 42 gốc mai vàng. Tại đây, ông T. đã cung cấp và bổ sung hồ sơ, tài liệu xác nhận đã nộp phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng; một số giấy tờ xác nhận ông có chuyển 21 gốc cây mai từ đất liền ra Côn Đảo như trình bày.

Hạt Kiểm lâm sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan bổ sung 21 gốc mai vàng được chuyển từ đất liền ra Côn Đảo, đơn vị đã điều chỉnh nội dung quyết định xử phạt hành chính, trong đó hoàn trả lại 21 gốc mai vàng và vẫn tiếp tục tạm giữ 21 gốc mai vàng chưa có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.