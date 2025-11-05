Trực thăng diễn tập tìm kiếm, cứu nạn máy bay rơi ở vùng biển Gia Lai

Chiều 4/11, tại bờ biển Nhơn Lý (thuộc phường Quy Nhơn Đông), Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAREX) năm 2025.

Cuộc diễn tập liên ngành - đa lực lượng, mô phỏng tình huống máy bay quốc tế gặp nạn trên biển Quy Nhơn, nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Diễn tập gồm 2 giai đoạn là chỉ huy tham mưu và thực binh tại hiện trường.

Trực thăng tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn (Ảnh: Công Sơn).

Theo kịch bản giả định, máy bay B737 chở 120 hành khách bay qua vùng trời Gia Lai phát hiện khói trong buồng lái. Tổ bay xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Phù Cát, nhưng trong quá trình chuyển hướng, máy bay bất ngờ mất liên lạc và biến mất khỏi màn hình radar. Vị trí cuối cùng của máy bay được xác định ở vùng biển Nhơn Lý.

Nhận được thông tin, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai tìm kiếm tàu bay lâm nạn; tổ chức cứu nạn trên không, trên bộ và trên biển.

Tình huống các lực lượng chức năng tham gia cứu các nạn nhân trong vụ máy bay rơi ở vùng biển Nhơn Lý, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Quá trình diễn tập, lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, hàng không dân dụng, hàng hải, công an, y tế cùng các đơn vị của tỉnh Gia Lai phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành tốt các nội dung đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp hiệu quả của Cục Hàng không Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng), cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức diễn tập.

Ban tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập (Ảnh: Công Sơn).

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh cuộc diễn tập là dịp rèn luyện, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh; kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong hệ thống cứu nạn hàng không.

Ông cũng cho biết qua diễn tập, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về công tác tìm kiếm cứu nạn hàng không theo khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, đánh giá năng lực hiệp đồng thực tế giữa các lực lượng.