Khu nhà sàn lụp xụp của xóm Việt kiều ven hồ Dầu Tiếng

Nép mình bên lòng hồ Dầu Tiếng, xã Tân Thành (Tây Ninh), một khu dân cư đặc biệt với hàng chục căn nhà sàn đơn sơ đã hình thành, được người dân địa phương gọi là xóm Việt kiều. Đây là nơi sinh sống của hàng trăm Việt kiều hồi hương từ Campuchia, mang theo khát vọng về một cuộc sống ổn định trên quê hương.

Khu dân cư này bắt đầu hình thành từ khoảng năm 2016-2018. Trước đó, những hộ dân này từng sinh sống tại khu vực Biển Hồ (Campuchia). Cuộc sống tha hương đầy khó khăn đã thôi thúc họ trở về quê hương, tìm đến ven hồ Dầu Tiếng và xin chính quyền địa phương dựng nhà sàn tạm để bắt đầu lại cuộc đời sau nhiều năm bôn ba xứ người.

Cuộc sống của hàng chục hộ Việt kiều nơi đây gắn liền với con nước hồ Dầu Tiếng. Mùa khô, nước rút, khoảng trống dưới sàn nhà được tận dụng làm nơi để xe và sinh hoạt. Đến mùa mưa, nước dâng cao sát sàn nhà. Để thích nghi với điều kiện sống ven hồ, tất cả các hộ dân đều dựng nhà theo kiểu nhà sàn.

Bà Dương Thị Hồng (65 tuổi) và bà Lâm Thị Lệ Hoa (73 tuổi) là những người tiên phong hồi hương về sinh sống ven hồ Dầu Tiếng, sau nhiều năm lênh đênh trên Biển Hồ (Campuchia). Bà Hồng xúc động: “Về sống trên quê hương, được địa phương hỗ trợ ở tạm nơi đây, tôi mừng lắm. Tôi mong sắp tới mọi người được làm căn cước công dân để ổn định cuộc sống, có thêm cơ hội tìm việc làm”.

Tuy nhiên, cuộc sống của nhiều hộ dân vẫn còn nhiều khó khăn. Chị Nguyễn Thị Dung (24 tuổi), cùng chồng và con rời Biển Hồ (Campuchia) về đây, hiện chưa có giấy tờ tùy thân nên không thể xin làm công nhân. Thu nhập của gia đình chị phụ thuộc hoàn toàn vào nghề đánh bắt cá của chồng.

Việc thiếu căn cước công dân cũng gây ra nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người không thể đứng tên mua xe máy hoặc thi bằng lái, khiến phương tiện đi lại chủ yếu là những chiếc xe cũ.

Ven hồ Dầu Tiếng là nơi tập trung nhiều ghe thuyền của ngư dân trong xóm Việt kiều. Phần lớn người dân nơi đây mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, số còn lại làm phụ hồ hoặc ai thuê gì làm đó.

Cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh của người dân xóm Việt kiều gắn liền với khu vực ven hồ Dầu Tiếng. Nguồn nước sử dụng chủ yếu từ giếng khoan, rác thải được gom phía sau nhà sàn rồi đốt.

Bờ hồ Dầu Tiếng cũng là nơi vui chơi quen thuộc của nhiều trẻ em trong xóm Việt kiều. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, nhiều em 7-8 tuổi vẫn chưa được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Điều trăn trở lớn nhất của nhiều hộ dân nơi đây là sớm được cấp căn cước công dân để có thể xin vào làm tại các công ty, đồng thời mua bảo hiểm y tế, giảm bớt chi phí khi ốm đau.

Theo UBND xã Tân Thành (Tây Ninh), địa phương hiện có 679 hộ với 3.737 nhân khẩu là người di cư tự do từ Biển Hồ (Campuchia) về sinh sống tại khu vực lòng hồ Dầu Tiếng. Phần lớn người dân trong các xóm Việt kiều chưa có giấy tờ tùy thân. Chính quyền địa phương đang nỗ lực hỗ trợ người dân xác nhận thông tin, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy khai sinh, từng bước giúp họ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Vị trí hồ Dầu Tiếng tại xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).