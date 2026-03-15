Tàu SAR 631 xuyên đêm vượt sóng dữ cứu nạn ở đảo Cù Lao Chàm

Một phụ nữ 55 tuổi bị suy hô hấp cấp, hôn mê tại Cù Lao Chàm đã được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm khu vực II) khẩn cấp đưa vào bờ cấp cứu trong đêm 14/3.

Khoảng 20h46 ngày 14/3, Trung tâm khu vực II nhận được thông tin khẩn cấp từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Nga (SN 1969, trú tại Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, Đà Nẵng) đang trong tình trạng nguy kịch do suy hô hấp cấp và hôn mê. Bệnh nhân đang được cấp cứu tại Trạm xá Quân dân Y Tân Hiệp nhưng không đủ điều kiện điều trị.

Bệnh nhân được đưa lên tàu SAR 631 để vận chuyển vào bờ cấp cứu (Ảnh: Trung tâm khu vực II).

Thời điểm này, đảo Cù Lao Chàm đang bị cô lập do sóng lớn, không có phương tiện đủ khả năng đưa bệnh nhân về đất liền. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã đề nghị Trung tâm khu vực II hỗ trợ y tế và khẩn cấp vận chuyển bệnh nhân.

Ngay lập tức, Trung tâm khu vực II đã báo cáo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam và phối hợp với Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng, kết nối với Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng để tư vấn y tế từ xa.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 631 đang ứng trực tại Đà Nẵng, khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ. Cùng đi trên tàu có ê-kíp gồm 2 bác sĩ chuyên khoa của Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng với đầy đủ thuốc men, trang thiết bị y tế.

Tàu SAR 631 đã xuyên đêm, vượt qua điều kiện thời tiết khó khăn với sức gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m để tiếp cận Cù Lao Chàm. Đến 22h45 cùng ngày, tàu đã đến đảo, với sự hỗ trợ của các lực lượng Bộ đội Biên phòng, quân y, dân quân, bệnh nhân đã được đưa từ trạm xá lên tàu để cấp cứu tại chỗ và vận chuyển vào bờ.

Trên hành trình về bờ, bệnh nhân đã được các nhân viên cứu nạn và đội ngũ bác sĩ chăm sóc, cứu chữa tận tình. Đến 0h30 ngày 15/3, tàu SAR 631 đã đưa bệnh nhân về đến Trung tâm khu vực II an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Nhờ sự can thiệp y tế chuyên khoa kịp thời, bệnh nhân Nguyễn Thị Nga bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.