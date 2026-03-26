Giám đốc Công ty Đại Lộc Lý Công Sinh vừa bị bắt ở Phú Thọ là ai?
(Dân trí) - Trong số 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ có ông Lý Công Sinh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc, từng giữ chức Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh cũ.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vừa trực tiếp chỉ đạo trên 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 28 địa điểm, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ.
Trong số này, đối tượng Lý Công Sinh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc, cũng là người điều hành Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái (cùng ở phường Xuân Hòa) được dư luận đặc biệt chú ý.
Sau khi khám xét nhà riêng của ông Sinh (66 tuổi) ở số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên (Phú Thọ), công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này.
Ông Sinh có thời gian dài làm lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ.
Vào năm 2004, báo chí đồng loạt phản ánh những bê bối về đất đai trên địa bàn xã Ngọc Thanh diễn ra trong thời gian dài có liên quan đến ông Sinh.
Cuối năm 2004, UBND thị xã Phúc Yên lập đoàn thanh tra liên ngành làm rõ các nội dung báo chí phản ánh cũng như đơn thư tố cáo ông Sinh.
Đến tháng 4/2005, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) ra quyết định khởi tố bị can về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và bắt tạm giam ông Lý Công Sinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh.
Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm tổ chức cuối tháng 2/2006 với sự tham gia của rất nhiều người dân xã Ngọc Thanh, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt Lý Công Sinh mức án... 30 tháng tù cho hưởng án treo. Điều này gây ngỡ ngàng dư luận khi đó.
Theo phản ánh của báo chí, TAND Tối cao sau đó tuyên hủy bản án mà TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên và yêu cầu xét xử lại. Tại phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 1/2008, ông Sinh bị tuyên phạt 21 tháng tù giam.
Với quyết tâm xây dựng địa bàn tỉnh Phú Thọ mới trong sạch, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan cũng như những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng vừa bị bắt giữ gây ra trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.
10 đối tượng cầm đầu, cộm cán
Trong chuyên án trên, công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán gồm: Lý Công Sinh (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc và điều hành hoạt động Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái), Lý Văn Hai (tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa), Nguyễn Văn Thức (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn), Nguyễn Thị Điệp (kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn), Nguyễn Thị Hiệp (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng), Bùi Thị Sang (tổ 12, phường Xuân Hòa), Nguyễn Thị Hạnh (tổ 5, phường Xuân Hòa), Đàm Duy Khanh (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Nguyễn Thị Hằng (kế toán Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Bùi Thị Thì (Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy).
26 đối tượng khác có liên quan cũng đã bị công an triệu tập để xác minh, điều tra mở rộng chuyên án đặc biệt lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Tỉnh Phú Thọ đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.300km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, gồm 148 xã, phường.