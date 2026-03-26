Giám đốc Công ty Đại Lộc Lý Công Sinh vừa bị bắt ở Phú Thọ là ai?

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vừa trực tiếp chỉ đạo trên 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 28 địa điểm, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Trong số này, đối tượng Lý Công Sinh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc, cũng là người điều hành Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái (cùng ở phường Xuân Hòa) được dư luận đặc biệt chú ý.

Sau khi khám xét nhà riêng của ông Sinh (66 tuổi) ở số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên (Phú Thọ), công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này.

Công an khám xét nhà riêng của Lý Công Sinh tại số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Ông Sinh có thời gian dài làm lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Vào năm 2004, báo chí đồng loạt phản ánh những bê bối về đất đai trên địa bàn xã Ngọc Thanh diễn ra trong thời gian dài có liên quan đến ông Sinh.

Cuối năm 2004, UBND thị xã Phúc Yên lập đoàn thanh tra liên ngành làm rõ các nội dung báo chí phản ánh cũng như đơn thư tố cáo ông Sinh.

Đến tháng 4/2005, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) ra quyết định khởi tố bị can về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và bắt tạm giam ông Lý Công Sinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm tổ chức cuối tháng 2/2006 với sự tham gia của rất nhiều người dân xã Ngọc Thanh, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt Lý Công Sinh mức án... 30 tháng tù cho hưởng án treo. Điều này gây ngỡ ngàng dư luận khi đó.

Theo phản ánh của báo chí, TAND Tối cao sau đó tuyên hủy bản án mà TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên và yêu cầu xét xử lại. Tại phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 1/2008, ông Sinh bị tuyên phạt 21 tháng tù giam.

Công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Lý Công Sinh (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Với quyết tâm xây dựng địa bàn tỉnh Phú Thọ mới trong sạch, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan cũng như những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo trắng) chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng vừa bị bắt giữ gây ra trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.