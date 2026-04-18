Chủ tịch xã xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe

Chiều 18/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo xã Bích Hào cho biết ông Nguyễn Khánh Thành đã có đơn xin thôi giữ chức vụ và xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Theo vị lãnh đạo, sau thời gian công tác, ông Thành nhận thấy tình trạng sức khỏe không còn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên chủ động làm đơn xin nghỉ theo quy định.

Do ông Thành là cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã báo cáo và được cấp trên thống nhất chủ trương.

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào tại một hội nghị năm 2026 (Ảnh: Cổng thông tin xã Bích Hào).

Sáng cùng ngày, Hội đồng nhân dân xã Bích Hào tổ chức kỳ họp, thông qua các nội dung liên quan đến việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Khánh Thành.

Hội đồng nhân dân xã đã hoàn thiện tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị xem xét, ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ theo thẩm quyền. Về công tác điều hành, ông Nguyễn Khánh Thành đã dừng thực hiện nhiệm vụ từ ngày 17/4.

Các phần việc liên quan đang được tổ chức bàn giao theo đúng quy định, nhằm đảm bảo hoạt động của chính quyền địa phương diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Theo lãnh đạo địa phương, quyết định chính thức từ UBND tỉnh Nghệ An sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trước đó, đơn xin thôi giữ chức vụ của ông Nguyễn Khánh Thành đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bích Hào họp, xem xét và thống nhất, đồng thời được Tỉnh ủy Nghệ An đồng ý.

Ông Nguyễn Khánh Thành từng giữ chức Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (cũ), trước khi được điều động, bố trí giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào.