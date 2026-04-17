Con trăn nặng hơn 10kg nằm cuộn tròn dưới nắp capo ô tô ở Lào Cai

Sáng 17/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) cho biết, vào chiều 16/4, một người dân trên địa bàn phát hiện con trăn nặng khoảng hơn 10kg nằm dưới nắp capo ô tô.

Chủ xe cùng một người khác kéo con trăn từ trong xe ra ngoài (Ảnh: Trần Dương).

"Sau khi bắt được con trăn trong xe, người dân đã bàn giao cá thể này cho công an phường tạm giữ, sau đó cảnh sát đã mời lực lượng kiểm lâm tới kiểm tra xem nó thuộc loại nào rồi bàn giao cho kiểm lâm", vị lãnh đạo nói.

Trao đổi thêm với phóng viên, anh Trần Dương, nhân chứng trực tiếp chứng kiến sự việc, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 16/4 tại khu F3 Bắc Cường, phường Cam Đường.

Con trăn nặng hơn 10kg không rõ bằng cách nào đã chui vào được dưới nắp capo (Ảnh: Trần Dương).

Theo anh Dương, vào thời gian trên, một người đàn ông điều khiển ô tô con BKS 24A-065.xx đi từ khu vực xã Cốc San về nhà ở phường Cam Đường. Sau khi về tới nhà, tài xế thấy ở phần đầu xe có tiếng động nên đã mở nắp capo để kiểm tra và hoảng hốt phát hiện trong khu vực động cơ máy có một con trăn lớn.

"Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xem chủ xe bắt con trăn, nó khá lớn, dài khoảng hơn 2m", nhân chứng kể.

Hiện chưa rõ bằng cách nào con trăn lớn như vậy chui được vào khu vực máy dưới nắp capo ô tô.