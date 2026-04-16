Xác minh clip nam sinh bị tai nạn, người đi sau quay đầu rời đi ở Đắk Lắk

Ngày 16/4, một lãnh đạo UBND xã Cư Pơng (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong. Nạn nhân là em V.Đ.Q. (học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đăng Lưu).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 15/4, trên quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn xã Cư Pơng.

Theo lãnh đạo xã Cư Pơng, khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị đã báo cho trực ban Công an tỉnh và giao công an xã phối hợp làm rõ.

"Trong sáng nay, chính quyền xã sẽ tổ chức thăm viếng nạn nhân. Các nội dung khác liên quan đến vụ tai nạn giao thông, chính quyền địa phương không nắm chi tiết và cơ quan công an sẽ kết luận", lãnh đạo UBND xã Cư Pơng cho hay.

Vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại và clip này được đăng tải trên mạng xã hội. Theo nội dung clip, nạn nhân điều khiển phương tiện với tốc độ khá nhanh và lao xuống bờ mương rồi va trúng cống bê tông. Thời điểm này, có người điều khiển phương tiện di chuyển phía sau dường như đã chứng kiến vụ tai nạn nhưng đã quay đầu bỏ đi ngay.

Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh.