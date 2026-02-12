Cảnh đối lập tại 5 trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Nha Trang

Giáp Tết Bính Ngọ 2026, trục cao tốc TPHCM - Nha Trang ghi nhận lưu lượng xe tăng dần từng ngày. Một trong những mối quan tâm của người dân khi lái xe về quê dịp Tết là thông tin các trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên tuyến cao tốc dài 400km này có 5 trạm dừng nghỉ nhưng tiện ích và mức độ hoàn thiện không đồng đều. Có trạm đầy đủ tiện ích, cũng có trạm chỉ là một lán tôn sơ sài với vài bốt WC di động.

Khởi hành từ nút giao An Phú (TPHCM), tài xế đi khoảng 42km sẽ gặp trạm dừng nghỉ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là trạm dừng nghỉ Km41+100 thuộc cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nằm trên tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, trạm dừng nghỉ này đã được vận hành nhiều năm qua, là điểm dừng quen thuộc của giới tài xế.

Theo ghi nhận của phóng viên, cửa hàng xăng dầu tại trạm này đã đóng cửa do tranh chấp, khiếu kiện giữa VEC và đơn vị khai thác trạm.

Từ trạm dừng nghỉ Km41+100, tài xế di chuyển thêm 53km sẽ gặp trạm dừng nghỉ thứ 2 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (vị trí giáp ranh Đồng Nai - Lâm Đồng). Đây là trạm Km47+500 do Công ty Phương Trang (Futabuslines) đầu tư.

Trạm dừng nghỉ ở chiều TPHCM đi Nha Trang vẫn đang thi công, chưa có dịch vụ ăn uống hay bán xăng dầu. Với chức năng là trạm dừng tạm, nơi đây chỉ phục vụ nhu cầu tối thiểu cho hành khách là đi vệ sinh và dừng xe nghỉ ngơi.

Một số bàn ghế gỗ được doanh nghiệp bố trí tạm để hành khách có chỗ ngồi khi dừng nghỉ.

Từ trạm dừng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tài xế đi thêm 79km sẽ gặp trạm dừng nghỉ Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (địa bàn Lâm Đồng).

Đây là trạm dừng nghỉ có mức độ hoàn thiện cao nhất trong số 5 trạm trên trục cao tốc TPHCM - Nha Trang.

Theo ghi nhận của phóng viên, cửa hàng phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi tại trạm dừng nghỉ này đã đi vào hoạt động. Lượng khách tăng cao trong những ngày giáp Tết Nguyên đán khiến các vị trí đỗ ô tô nhanh chóng được lấp đầy.

Trạm dừng nghỉ này do Công ty TTC Châu Thành đầu tư xây dựng và khai thác; được khai trương ngày 26/1 và bổ sung thêm dịch vụ xăng dầu từ 11/2. Các không gian nghỉ ngơi, thương mại đi kèm đang tiếp tục được hoàn thiện.

Trạm dừng nghỉ Km205+092 đã có đầy đủ cửa hàng xăng dầu và trạm sạc xe điện.

Đi tiếp 100km, tài xế sẽ đến trạm dừng nghỉ Km113 trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (địa bàn tỉnh Khánh Hòa). Đây là trạm dừng nghỉ tạm do Tập đoàn Đèo Cả đầu tư. Trạm này có quy mô nhỏ, số lượng ô đỗ xe hạn chế và chưa có cửa hàng xăng dầu.

Tuy chỉ có quy mô nhỏ, bên trong trạm vẫn đầy đủ dịch vụ ăn uống. Trạm được bố trí thêm vách kính, cây xanh để phù hợp với thời tiết khô nóng của khu vực Ninh Thuận cũ.

Trạm dừng nghỉ cuối trong chuỗi 5 trạm đang hoạt động trên cao tốc TPHCM - Nha Trang là trạm Km33+930, nằm cách trạm Km113 hơn 78km. Trạm dừng nghỉ này do Petrolimex làm nhà đầu tư.

Đây là trạm dừng nghỉ có mức độ hoàn thiện kém nhất trong số 5 trạm. Khu vực nhà trạm được dựng bằng vách tôn với bàn ghế nhựa và dịch vụ ăn uống bình dân. Khu vực đi vệ sinh vẫn là các bốt WC di động.

Theo ghi nhận của phóng viên, rất ít xe khách hay ô tô gia đình dừng tại trạm này. Trạm chủ yếu phục vụ xe tải đường dài.

Phía sau trạm dừng nghỉ tạm, đơn vị thi công đang tập kết vật liệu để chuẩn bị thi công trạm hạng mục trạm chính.

Từ trạm dừng nghỉ này, tài xế đi thêm 20km sẽ đến nút giao Suối Dầu để rẽ về trung tâm đô thị Nha Trang.