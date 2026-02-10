Cao tốc TPHCM - Nha Trang thoát cảnh trắng trạm xăng dầu từ 11/2

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Quốc Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 (PMU 7, Bộ Xây dựng), cho biết, cửa hàng xăng dầu tại Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ khai trương từ 5h ngày 11/2.

Theo ông Huy, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu vừa được Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 10/2, kịp để doanh nghiệp khai trương vào sáng mai.

Cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Ngọc Tân).

Thời gian qua, PMU 7 và Cục Đường bộ xác định việc mở trạm xăng dầu này là nhiệm vụ cấp bách, do trục cao tốc TPHCM - Nha Trang hiện không có trạm xăng nào hoạt động.

Nhà đầu tư trạm dừng nghỉ Km205+092 đã khẩn trương hoàn thiện quy trình, hối thúc nhà chức trách, qua đó kịp nhận được giấy phép kinh doanh xăng dầu vào trước Tết Bính Ngọ 2026.

Như vậy, trạm dừng nghỉ Km205+092 hiện là trạm có đầy đủ tiện ích nhất trên trục cao tốc TPHCM - Nha Trang, gồm dịch vụ vệ sinh, ăn uống, xăng dầu và trạm sạc xe điện.

Trước đó, báo Dân trí phản ánh tình trạng trắng trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Nha Trang dài hơn 400km. Tình trạng này kéo dài hơn nửa tháng qua, từ khi cửa hàng xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phải đóng cửa.

Cây xăng tại trạm dừng nghỉ Km205+092 nằm ở khoảng giữa của trục cao tốc TPHCM - Nha Trang, giúp tài xế có điểm tiếp nhiên liệu trên lộ trình dài (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo ghi nhận, lượng ô tô lưu thông trên cao tốc từ TPHCM về miền Trung đang tăng cao do người dân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026. Do đó, việc có thêm trạm xăng dầu trên tuyến là tin vui với các tài xế.