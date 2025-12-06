Cảnh báo Quảng Trị - An Giang ứng phó áp thấp nhiệt đới

“Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. 13h ngày 6/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 125,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển hướng Tây với tốc độ 5-10km/h”, công điện chiều 6/12 nêu rõ.

Dự kiến, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Trận lũ lịch sử vừa qua tại Lâm Đồng đã khiến hàng loạt tàu thuyền của ngư dân bị đánh chìm, gây thiệt hại nghiêm trọng (Ảnh: Phước Tuần).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi.

Các địa phương từ Quảng Trị đến An Giang thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để phòng tránh.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới, theo công điện, từ vĩ tuyến 10,5 tới 13 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Các địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).