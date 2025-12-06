Cảnh báo Quảng Trị - An Giang ứng phó áp thấp nhiệt đới
(Dân trí) - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện yêu cầu UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến An Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
“Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. 13h ngày 6/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 125,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển hướng Tây với tốc độ 5-10km/h”, công điện chiều 6/12 nêu rõ.
Dự kiến, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi.
Các địa phương từ Quảng Trị đến An Giang thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để phòng tránh.
Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới, theo công điện, từ vĩ tuyến 10,5 tới 13 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).
Các địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Thiên tai gây thiệt hại trên 97.115 tỷ đồng
Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến ngày 4/12 cho thấy, thiên tai năm nay đã gây ra tổng thiệt hại trên 97.115 tỷ đồng; 419 người chết, mất tích; 730 người bị thương.
4.435 nhà bị sập, đổ, trôi; 337.110 nhà bị hư hỏng, tốc mái; gần 547.500ha lúa, hoa màu và trên 327.130ha cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại. 69.700 con gia súc, 4,9 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 868.470 lồng bè thủy sản bị thiệt hại.
Ngoài ra, theo thống kê, 668km đê, kè, kênh mương bị thiệt hại; hơn 100km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 744 km đường giao thông bị thiệt hại với tổng khối lượng đất đá bị sạt lở là 14,5 triệu m3.