Cần chính sách ưu đãi đột phá về thuế, đất đai… cho các cơ quan báo chí

Ngày 23/10, phát biểu tại tổ về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (Hà Nội) đánh giá đây là dự án luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam mà còn đối với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền và nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh mới.

Cần bổ sung những cơ chế, chính sách rõ ràng

Về phân cấp quản lý báo chí và mô hình kinh tế báo chí, theo ông Sơn, một trong những xu hướng lớn hiện nay là phân cấp, phân quyền và tinh gọn bộ máy.

Đại biểu cho rằng dự thảo luật đã quy định UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với báo chí địa phương. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm phối hợp của UBND tỉnh trong việc quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của báo chí Trung ương.

"Cần nghiên cứu mở rộng quyền cho địa phương trong việc cấp phép một số ấn phẩm, phụ trương, chuyên mục; đồng thời tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động báo chí tại địa phương", đại biểu Sơn nói và cho rằng việc này sẽ giúp báo chí gắn với đời sống dân sinh, phản ánh đúng thực tiễn, đồng thời giảm tải cho cơ quan quản lý Trung ương.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn phát biểu tại tổ (Ảnh: Như Ý).

Về mô hình kinh tế báo chí, ông Sơn cho rằng trong bối cảnh nước ta không có báo chí tư nhân, cần nhấn mạnh cơ chế đặt hàng, đấu thầu nhiệm vụ công và đầu tư công có trọng điểm gắn liền với định mức kinh tế kỹ thuật báo chí "3 dễ" gồm dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ thực hiện.

Theo ông Sơn, đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo và đối ngoại.

Vị đại biểu đồng thời cho rằng luật cũng nên mở rộng khung pháp lý cho các hình thức liên kết, xã hội hóa, hợp tác công - tư trong báo chí, có chính sách ưu đãi đột phá về thuế, đất đai, tiếp cận tín dụng… cho các cơ quan báo chí, kể cả với các đối tác liên kết khi tổ chức các sự kiện văn hóa, các hoạt động vì cộng đồng.

"Đi kèm với đó là cơ chế kiểm soát chặt chẽ để tránh thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích", ông Sơn nêu quan điểm.

Dự án luật không chỉ tạo khung pháp lý cho hoạt động báo chí, mà còn mở đường cho báo chí phát triển như một ngành công nghiệp văn hóa hiện đại.

Báo chí ngày nay không chỉ là công cụ tư tưởng, diễn đàn của nhân dân, mà còn là sản phẩm sáng tạo mang giá trị văn hóa và kinh tế, gắn kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp văn hóa khác như âm nhạc, điện ảnh, quảng cáo, xuất bản, phát thanh - truyền hình.

"Khi báo chí được đặt trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, chúng ta có thể tạo ra một chuỗi giá trị gia tăng lớn, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia", ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng nhấn mạnh thực tiễn cho thấy báo chí hoàn toàn có thể trở thành hạt nhân của những sự kiện văn hóa - sáng tạo quy mô lớn.

"Luật Báo chí (sửa đổi) cần bổ sung những cơ chế, chính sách rõ ràng hơn để báo chí được vận hành như một ngành công nghiệp văn hóa", vị đại biểu là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội nêu ý kiến.

Quản lý các trang mạng xã hội thế nào khi đang hoạt động như kênh truyền thông đại chúng?

Góp ý về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) cho biết Điều 3 của dự thảo hiện quy định "báo chí điện tử là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, đồ họa truyền dẫn trên không gian mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử".

Đại biểu Lê Xuân Thân phát biểu (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Theo ông Thân, cách quy định này mới chỉ bao quát hai hình thức báo chí chính thống, trong khi thực tiễn hoạt động truyền thông hiện nay đã mở rộng hơn nhiều, với trang thông tin điện tử, cổng thông tin, mạng xã hội, các nền tảng nội dung cá nhân... đều có khả năng phát tán thông tin như một cơ quan báo chí.

"Dự thảo luật chỉ giới hạn báo chí điện tử trong hai hình thức này, trong khi thực tế báo chí hiện nay đã mở rộng rất nhiều. Có những trang mạng xã hội chia sẻ thông tin thu hút hàng trăm nghìn, hàng triệu lượt theo dõi. Dù không phải là báo chí, nhưng thực tế đang hoạt động như một kênh truyền thông đại chúng", ông Thân nói.

Vị đại biểu cho rằng ban soạn thảo cần phối hợp chặt chẽ với nhóm xây dựng Luật An ninh mạng (sửa đổi) do Bộ Công an trình tại kỳ họp này để định nghĩa đầy đủ hơn về "báo chí điện tử", đồng thời xác định rõ phạm vi quản lý giữa báo chí chính thống và các kênh truyền thông xã hội.

"Nếu chỉ coi báo chí điện tử là báo, tạp chí chính thống, còn truyền thông trên mạng xã hội là việc của mạng xã hội thì sẽ bỏ sót một luồng thông tin rất lớn. Luật Báo chí khi đó sẽ thiếu cơ sở pháp lý để quản lý nội dung, bảo đảm an toàn thông tin, ngăn chặn các hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước", ông Thân nhấn mạnh.

Theo đại biểu, trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng có sức ảnh hưởng, luật mới cần có cách tiếp cận mở và linh hoạt hơn.