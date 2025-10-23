Đề xuất nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Sáng 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày dự án Luật Dân số.

Dự thảo luật này quy định nhiều hành vi bị nghiêm cấm như lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật này; cưỡng bức, ép buộc, khuyến khích, động viên, tư vấn việc phá thai vì lý do giới tính; kỳ thị, phân biệt đối xử trong chăm sóc sức khỏe sinh sản; nhân bản người vô tính...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày trước Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Dự thảo luật này có 1 điều về duy trì mức sinh thay thế. Theo đó, các biện pháp để duy trì mức sinh thay thế gồm tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng, nam giới được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Dự thảo luật quy định hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp.

Cùng với đó, dự thảo luật cũng ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết.

Dự luật quy định đình chỉ đối với người hành nghề y có hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính theo quy định của Bộ Y tế.

Việc đình chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, theo dự thảo luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra (Ảnh: Hồng Phong).

Thẩm tra dự án Luật Dân số, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng các chính sách, kinh phí bảo đảm thực hiện các chính sách, kinh nghiệm quốc tế để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Về duy trì mức sinh thay thế (Điều 13), Cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu có các biện pháp tổng thể, căn cơ, toàn diện nhằm đạt được mức sinh thay thế bền vững; đồng thời nghiên cứu quy định theo hướng hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ 2 con, trong đó nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở mức hỗ trợ cao hơn.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để bảo đảm tính khả thi của quy định ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với một số nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định định kỳ Chính phủ công bố tình trạng mức sinh để chính quyền địa phương xây dựng, thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp; trường hợp mức sinh của một số địa phương xuống mức rất thấp, Chính phủ báo cáo, đề xuất với Quốc hội có biện pháp can thiệp kịp thời, theo cơ quan thẩm tra.

Về hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi (Điều 17), cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung quy định phát triển đa dạng các hình thức chăm sóc người cao tuổi; chính sách cụ thể để khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Về phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi (Điều 18), đề nghị xác định rõ vai trò của Nhà nước, phạm vi chính sách, đối tượng thụ hưởng chính sách, cụ thể hóa hơn nội dung để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực lão khoa, theo cơ quan thẩm tra...