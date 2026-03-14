Cán bộ, chiến sĩ biên phòng bỏ phiếu bầu cử sớm ở Lâm Đồng

Sáng 14/3, tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tổ chức khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 5 khu vực thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó bao gồm: khu vực bỏ phiếu số 37, Đồn Biên phòng Nậm Na và Đồn Biên phòng Đắk Ken (tại xã Đắk Wil); khu vực bỏ phiếu số 20, Đồn Biên phòng Đắk Đam (xã Thuận An); khu vực bỏ phiếu số 21, Đồn Biên phòng Đắk M’Bai (xã Thuận An); khu vực bỏ phiếu số 19, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 (xã Thuận Hạnh) và khu vực bỏ phiếu số 18, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 (xã Hàm Tân).

Chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Các khu vực được tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm đảm bảo quyền, nghĩa vụ công dân của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, đồng thời giúp các đơn vị này chủ động lực lượng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong ngày bầu cử chung (ngày 15/3).

Ở các điểm bỏ phiếu, việc chuẩn bị về cơ sở, vật chất được đảm bảo, chu đáo, đúng quy định. Quy trình bầu cử được triển khai chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

Tại khu vực bỏ phiếu ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 (xã Thuận Hạnh), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung có mặt, tham dự lễ khai mạc.

Tại đây, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các đơn vị biên phòng, quân đội tham gia bỏ phiếu, thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương, đất nước.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 tham gia bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, tỉnh này được ấn định 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 17 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, địa phương đã ấn định, công bố 38 đơn vị bầu cử, bầu 85 đại biểu, đồng thời thành lập 38 Ban bầu cử HĐND tỉnh.

Tại 124 xã, phường và đặc khu, 1.004 Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đã được thành lập tương ứng với 1.004 đơn vị bầu cử, bầu 2.949 đại biểu. UBND cấp xã thành lập 2.301 khu vực bỏ phiếu và tổ bầu cử, bảo đảm phục vụ tốt cho ngày hội của đất nước.