Lãnh đạo Lâm Đồng yêu cầu nắm danh sách cử tri trước ngày hội toàn dân

Ngày 9/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông của tỉnh này gồm: Hàm Thuận Nam, Hàm Kiệm và Hồng Sơn.

Tại xã Hàm Thuận Nam, địa phương đã thành lập 7 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu, 10 tổ bầu cử tương ứng. Công an, ban chỉ huy quân sự xã này đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử. Xã này hiện có hơn 21.500 cử tri.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hàm Thuận Nam (Ảnh: Trần Nguyên).

Ở xã Hàm Kiệm, 100% thành viên ủy ban bầu cử, tổ bầu cử và tổ giúp việc đã được tập huấn nghiệp vụ. Tại xã Hồng Sơn, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai đến các thôn, khu dân cư.

Việc trang trí được thực hiện trên các tuyến đường trung tâm xã, quốc lộ 1 và tại các điểm bỏ phiếu. Các tổ bầu cử đã hoàn thành việc cấp thẻ cử tri cho người dân. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương cho biết còn gặp khó khăn trong quá trình viết thẻ cử tri do số liệu giữa cơ sở dữ liệu phần mềm và số liệu quản lý thực tế chưa hoàn toàn thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng thời, ông yêu cầu các xã tiếp tục rà soát, nắm chắc số lượng cử tri, đặc biệt cử tri đi làm xa để chốt danh sách. Trong các tổ bầu cử cần bố trí những người có kinh nghiệm để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đề nghị lãnh đạo địa phương thực hiện tốt các nội dung, đảm bảo cho ngày bầu cử (Ảnh: Trần Nguyên).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân hướng tới ngày bầu cử; chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, kể cả trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiếp tục trang trí khánh tiết tại các tuyến đường, ngõ dẫn vào khu vực bỏ phiếu; bố trí mái che tại điểm bầu cử để tạo thuận lợi cho cử tri; quản lý chặt chẽ tài liệu, con dấu bầu cử, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và giữ vững an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.