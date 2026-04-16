Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Quyết định nêu rõ, Ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) Quốc gia sẽ chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan cho các bộ, cơ quan, địa phương theo phương án kèm theo.

Đối với Ban An toàn giao thông các địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể theo đúng quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành.

Việc phối hợp xử lý trật tự, an toàn giao thông tại địa phương tiếp tục thực hiện theo thẩm quyền.

Theo phương án giải thể, các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trước đây do UBATGT Quốc gia đảm nhiệm, phù hợp quy định của pháp luật, bảo đảm không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng; đồng thời tiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chức năng nhiệm vụ thuộc Ủy ban ATGT quốc gia được chuyển giao sang Bộ Công an quản lý (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bộ Xây dựng có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban và các chức danh liên quan; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ đề xuất phương án, báo cáo Thủ tướng.

Bộ này cũng tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, công việc, tài chính, tài sản, trang thiết bị của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia theo quy định.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý kinh phí, tài chính, tài sản để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đúng quy định.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có trách nhiệm rà soát, quyết toán, tất toán và bàn giao các nội dung về tài chính, tài sản, hồ sơ; đóng các tài khoản giao dịch; nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu theo quy định; đồng thời bàn giao toàn bộ tài chính, tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu liên quan cho các bộ, ngành tiếp nhận.

Đối với Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố, UBND các địa phương có trách nhiệm ban hành quyết định giải thể; sắp xếp, bố trí nhân sự thuộc văn phòng ban về các cơ quan chuyên môn phù hợp vị trí việc làm; tổ chức bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản theo quy định, bảo đảm không gián đoạn công tác.

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn để phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6.

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hết hiệu lực thi hành.