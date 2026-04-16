Mưa đá to bằng nửa nắm tay rơi xuống Bắc Hà, 4 người bị thương do nhà sập

Sáng 16/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cho biết khoảng 1h30 cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra trận dông lốc kèm mưa đá lớn.

Theo vị lãnh đạo, trận mưa đá kéo dài trong khoảng 30 phút gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Mưa đá trút xuống xã Bắc Hà rạng sáng 16/4 (Ảnh: Cắt từ clip).

"Đặc biệt trận dông lốc còn khiến một ngôi nhà sàn bị sập, khiến 4 công nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra sự việc, có 8 người nằm ngủ trong nhà, tuy nhiên 4 người may mắn không sao, 4 người còn lại bị thương", vị lãnh đạo nói.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bắc Hà cho biết thêm, trận mưa đá khá lớn, có những viên to bằng nửa nắm tay người lớn. Khu vực xảy ra mưa đá chủ yếu ở thôn Trung Tâm (gần thị trấn Bắc Hà cũ).

Su khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi và động viên các nạn nhân bị thương, thống kê thiệt hại.

Mưa đá lớn trút xuống xã Bắc Hà, có những viên to bằng nửa nắm tay (Ảnh: Bắc Hà Xanh).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 15/4, một bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, gây nén rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ Bắc.

Dự báo, từ đêm 16 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa sẽ xuất hiện mưa, mưa vừa, rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Chính quyền địa phương tới thăm hỏi các nạn nhân trong vụ sập nhà rạng sáng 16/4 (Ảnh: Duy Hòa).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.