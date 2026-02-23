Camera giám sát phát hiện hơn 2.800 xe vi phạm trong dịp Tết ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ 11h ngày 16/2 (tức 29 Tết) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết), hệ thống camera giám sát tích hợp công nghệ AI vừa được lắp đặt trên địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Việt Trì (cũ) phát hiện trên 1.800 ô tô vi phạm.

Trong đó, vi phạm về tốc độ có hơn 1.500 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 45 trường hợp và không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện trên 240 trường hợp.

Trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc (cũ), hệ thống camera ghi nhận hơn 1.000 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó vi phạm tốc độ 918 trường hợp và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 86 trường hợp.

Trung tâm camera giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của Phú Thọ được khánh thành hôm 16/2 (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tính chung toàn tỉnh Phú Thọ, hệ thống camera giám sát đã phát hiện hơn 2.800 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt ước tính gần 10,2 tỷ đồng.

Vi phạm về tốc độ phổ biến nhất, cho thấy ý thức chấp hành quy định của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, theo công an.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, CSGT toàn tỉnh Phú Thọ lập biên bản gần 5.200 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 14 tỷ đồng, tước 52 giấy phép lái xe, trừ điểm 686 trường hợp và tạm giữ 1.600 phương tiện.

Thời gian tới, CSGT Phú Thọ tiếp tục duy trì cường độ tuần tra, kiểm soát, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát và tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông trên địa bàn.