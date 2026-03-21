Cabin xe tải bẹp dúm sau va chạm với container, tài xế tử vong

Tối 21/3, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa container và xe tải trên tuyến quốc lộ 1A khiến nam tài xế xe tải tử vong.

Khoảng 17h cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 86H-008.xx do anh D.Q.Tr. (32 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk) đã va chạm với xe container do ông Đ.V.T. (40 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, khi phương tiện này đang quay đầu.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyệt Nguyễn).

Cú va chạm mạnh khiến container bị lật nghiêng đè lên một xe máy đang dừng để qua đường. Vụ va chạm khiến cabin xe tải bị bẹp dúm, tài xế mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk điều 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu nạn nhân. Có 3 nạn nhân được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu nhưng tài xế Tr. đã tử vong tại bệnh viện.