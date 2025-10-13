Bắt được cá sấu nặng gần 80kg trên sông ở Khánh Hòa

Chiều 13/10, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Diên Lâm, cho biết lực lượng chức năng đã bắt được một con cá sấu trên sông Chò, đoạn chảy qua địa bàn. Con vật nghi có liên quan đến vụ cá sấu cắn người ở địa phương này.

Theo ông Hiệp, công an xã đang liên hệ với lực lượng kiểm lâm để xử lý con cá sấu theo quy định.

Con cá sấu bị bắt ở sông Chò (Ảnh: Công an xã Diên Lâm).

Còn theo Công an xã Diên Lâm, con cá sấu bị bắt là cá thể cái, cân nặng gần 80kg, dài 2,65m.

Trước đó sáng 8/10, một thanh niên lội xuống sông Chò để gỡ lưỡi câu vướng vào cành cây dưới nước, bất ngờ bị cá sấu tấn công vào tay, chân.

Sau một hồi vùng vẫy, nạn nhân may mắn thoát được, leo lên bờ và được người dân đưa đến trạm y tế sơ cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Diên Lâm đã cử lực lượng đến hiện trường tổ chức vây bắt cá sấu.

Để đảm bảo an toàn, UBND xã Diên Lâm đã phát loa cảnh báo yêu cầu người dân không đến gần các khu vực đầm nước, đặc biệt là đoạn sông Chò, nơi cá sấu từng xuất hiện và tấn công người.

Chủ tịch xã Diên Lâm thông tin thêm, ban đầu địa phương nghi ngờ con cá sấu này được nuôi nhốt tại một khu du lịch trên địa bàn, sau đó sổng chuồng bơi ra sông. Tuy nhiên quá trình điều tra, xác định con cá sấu trên không liên quan đến khu du lịch ở địa phương.