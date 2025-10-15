Cá sấu quý hiếm nặng gần 2kg bò vào nhà dân ở TPHCM

Ngày 15/10, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một con cá sấu do Công an phường Bình Tiên (quận 6 cũ) bàn giao.

Trước đó, ông Nguyễn Trung Thiệu (ngụ tại phường Bình Tiên) phát hiện một con cá sấu nặng khoảng 1,8kg bò trong khuôn viên nhà mình. Ông Thiệu giữ con vật lại và trình báo công an phường.

Con cá sấu nằm trong nhóm động vật quý hiếm (Ảnh: N.H.).

Sau khi lập biên bản tiếp nhận, Công an phường Bình Tiên đã bàn giao con cá sấu cho Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm TPHCM để xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn cho người dân và tuân thủ pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn xác định đây là cá sấu Xiêm (loại cá sấu nước ngọt - Crocodylus siamensis), thuộc nhóm IB theo Thông tư 27 - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Loài này bị nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán và vận chuyển trái phép.

Cán bộ kiểm lâm tiếp nhận con cá sấu từ Công an phường Bình Tiên (Ảnh: N.H.).

Chi cục Kiểm lâm TPHCM sau đó đã đưa con cá sấu nặng gần 2kg về chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về rừng tự nhiên.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, tuyệt đối không nuôi nhốt, buôn bán hoặc vận chuyển trái phép. Khi phát hiện động vật hoang dã hoặc loài nguy hiểm xuất hiện trong khu dân cư, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương, công an hoặc kiểm lâm để được hỗ trợ kịp thời.