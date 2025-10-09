Truy lùng cá sấu sổng chuồng, tấn công người dân gây thương tích

Chiều 9/10, lãnh đạo UBND xã Diên Lâm xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc một nam thanh niên bị cá sấu tấn công, gây thương tích ở chân và tay.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 8/10, lúc này anh Q. (22 tuổi, trú tại xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) đến câu cá tại sông Chò, đoạn chảy qua xã Diên Lâm.

Trong lúc anh Q. câu cá, lưỡi câu bị vướng vào cành cây dưới sông. Khi anh này lội xuống nước để gỡ, bất ngờ bị một con cá sấu tấn công vào vùng cánh tay phải và chân trái.

Sau một hồi vùng vẫy, anh Q. may mắn thoát được, leo lên bờ và được người dân đưa đến trạm y tế để sơ cứu. Hiện sức khỏe của anh Q. đã ổn định.

Lãnh đạo xã Diên Lâm cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền cử lực lượng đến hiện trường tổ chức vây bắt cá sấu, tuy nhiên sau hơn một ngày tìm kiếm, vẫn chưa có kết quả.

UBND xã Diên Lâm cũng phát loa cảnh báo, yêu cầu người dân tránh xa các đầm nước, đặc biệt là khu vực sông Chò - nơi cá sấu từng xuất hiện và tấn công người.

Theo điều tra ban đầu, con cá sấu nêu trên được xác định là của một khu du lịch sinh thái trên địa bàn, bị sổng chuồng trong quá trình nuôi nhốt.

"Hiện phía khu du lịch sinh thái đã thuê một đơn vị chuyên nghiệp để truy tìm, bắt lại con cá sấu", lãnh đạo xã Diên Lâm thông tin.