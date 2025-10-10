Hai ngày chưa bắt được con cá sấu sổng chuồng cắn người ở Khánh Hòa

Chiều 10/10, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Diên Lâm, cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được con cá sấu bị sổng chuồng ra sông Chò Con cá sấu này vốn được nuôi nhốt tại một khu du lịch trên địa bàn.

Theo ông Hiệp, vào mỗi buổi chiều, địa phương đều có mưa lớn khiến mực nước sông Chò dâng cao, gây khó khăn cho việc truy tìm và vây bắt con cá sấu.

Đoạn sông Chò nơi xuất hiện cá sấu tấn công người (Ảnh: Văn Đức).

“Hiện xã đã cử lực lượng tìm kiếm, quyết tâm bắt cho bằng được con cá sấu. Theo báo cáo, con cá sấu bị sổng nặng ước chừng 20-30kg”, ông Hiệp thông tin.

Trước đó, sáng 8/10, một thanh niên lội xuống sông Chò để gỡ lưỡi câu bị vướng vào cành cây dưới nước thì bất ngờ bị cá sấu tấn công vào tay và chân.

Sau một hồi vùng vẫy, nạn nhân may mắn thoát được, leo lên bờ và được người dân đưa đến trạm y tế sơ cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Diên Lâm đã cử lực lượng đến hiện trường tổ chức vây bắt cá sấu. Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện tung tích con vật.

UBND xã Diên Lâm đã phát loa cảnh báo, yêu cầu người dân không đến gần các khu vực đầm nước, đặc biệt là đoạn sông Chò, nơi cá sấu từng xuất hiện và tấn công người.

Hiện công an vào cuộc xác minh nguyên nhân cá sấu sổng chuồng để xử lý theo quy định của pháp luật.