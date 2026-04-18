Bố trí 30.000 tỷ đồng từ ngân sách cho Quỹ phát triển AI quốc gia

Dự thảo Nghị định quy định về Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia đang được Bộ Tư pháp thẩm định cho thấy, quỹ này do Chính phủ thành lập để huy động, điều phối và phân bổ nguồn lực cho phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thực hiện nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoạt động không vì lợi nhuận và do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

Giám đốc, các phó giám đốc và kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Quỹ được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí với quy mô tối đa 30.000 tỷ đồng, được bố trí nhiều lần phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước và yêu cầu triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm quỹ hoạt động liên tục, linh hoạt và hiệu quả.

Quỹ này được bảo đảm duy trì mức tối thiểu 3.000 tỷ đồng tại thời điểm đầu các năm tài chính. Việc đánh giá, điều chỉnh quy mô, cơ chế hoạt động của quỹ (nếu có) được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Quỹ sẽ tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Theo dự thảo, đối tượng nhận tài trợ, hỗ trợ từ quỹ phải đáp ứng các điều kiện như: Có nhu cầu sử dụng tài trợ, hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng AI hoặc nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, triển khai AI phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển AI quốc gia; có phương án sử dụng tài trợ, hỗ trợ rõ ràng, khả thi, xác định cụ thể nội dung, phạm vi và kết quả dự kiến đạt được.

Đối tượng nhận tài trợ, hỗ trợ từ quỹ cũng phải có năng lực tổ chức thực hiện, bao gồm nhân lực, chuyên môn, hạ tầng kỹ thuật; có cam kết đối ứng hoặc huy động nguồn lực hợp pháp khác để cùng thực hiện nhiệm vụ được tài trợ, hỗ trợ; không thuộc trường hợp đang vi phạm pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước; có cơ chế, cam kết quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả…

Bộ Khoa học và Công nghệ (cơ quan soạn thảo) đề xuất mức tài trợ, hỗ trợ và đầu tư của quỹ được xác định căn cứ vào mục tiêu, nội dung, quy mô nhiệm vụ; mức độ đóng góp vào phát triển AI; khả năng huy động nguồn lực khác và mức độ rủi ro của nhiệm vụ.

Quỹ thực hiện tài trợ tối đa 70% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt và hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt, căn cứ vào các nội dung chi. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức tài trợ, hỗ trợ cụ thể trên cơ sở đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ.