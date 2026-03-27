Tại hội nghị chiều 27/3, ông Đặng Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật, Giám đốc Quỹ, cho rằng sự kiện ra mắt mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn, Quỹ phải nhanh chóng đi vào vận hành ổn định, chuyên nghiệp, mang lại giá trị gia tăng và tạo ra kết quả cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và các đại biểu dự hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật (Ảnh: Kiên Phạm).

Nhân dịp lễ ra mắt, ông Tuấn kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ, chuyên gia và cơ sở đào tạo nghiên cứu, cộng đồng pháp lý... tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật bằng những hình thức phù hợp, hợp pháp và thiết thực.

Theo ông Tuấn, mỗi sự chung tay sẽ góp phần trực tiếp vào phục vụ hoàn thiện thể chế, nghiên cứu hoạch định chính sách và tổ chức thi hành pháp luật, qua đó phục vụ cho đất nước phát triển nhanh trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật, thông tin Quỹ được thành lập với mô hình quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Tư pháp, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Ngoài kinh phí hoạt động hàng năm do Nhà nước đảm bảo, Quỹ được phép huy động thêm các nguồn lực xã hội để thực hiện hỗ trợ, tài trợ trên phạm vi toàn quốc cho các dự án, nhiệm vụ, hoạt động liên quan tới công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật không được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoặc cần bổ sung kinh phí nhằm tạo thay đổi đột phá, tích cực, hiệu quả và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật (Ảnh: Kiên Phạm).

Để Quỹ hoạt động hiệu quả, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu yêu cầu quán triệt, tổ chức thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, đúng phương châm hành động đã xác định: "Kết nối nguồn lực, hoàn thiện thể chế, kiến tạo tương lai”.

Ông Hiếu nhấn mạnh phải công khai, minh bạch, liêm chính trong tiếp nhận, lựa chọn nhiệm vụ hỗ trợ, quản lý và sử dụng nguồn lực, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng ngừa tiêu cực. Mỗi khoản hỗ trợ phải gắn với sản phẩm đầu ra, tiêu chí chất lượng, tiến độ, tăng cường giám sát, đánh giá và hậu kiểm…

Lưu ý Quỹ này hỗ trợ cho hoạt động xây dựng chính sách và pháp luật trong phạm vi toàn quốc, Thứ trưởng Tư pháp nói tới đây sẽ thông báo về tài trợ cho một số nhiệm vụ lập pháp, lập quy, đề nghị các Bộ, địa phương quan tâm theo dõi để đăng ký nhận hỗ trợ.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp khẳng định sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác không chỉ tạo nguồn lực tài chính hợp pháp cho Quỹ mà còn là sự chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm quản trị, góp ý phản biện và tiếng nói của thực tiễn để giúp chính sách pháp luật sát thực hơn, khả thi hơn.