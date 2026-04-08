Chánh Văn phòng Trung ương Đảng: “Luôn coi Bộ Tư pháp là mái nhà của mình”

Chiều 8/4, Hội nghị bàn giao công tác giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 và Bộ trưởng Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại hội nghị bàn giao công tác chiều 8/4 (Ảnh: Hải Yến).

Phát biểu tại hội nghị, tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

Trong hơn 1 năm 7 tháng công tác, ông Ninh cho biết đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ rất chặt chẽ để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

“Tôi luôn coi Bộ Tư pháp là mái nhà của mình và sẽ không bao giờ quên những tình cảm tốt đẹp tại đây”, ông Ninh chia sẻ.

Bộ Tư pháp đã trải qua một giai đoạn có tính chất “dấu mốc”, với tư duy đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Trong khoảng 1,5 năm, Quốc hội thông qua hàng chục luật và nghị quyết do Bộ Tư pháp chủ trì tham mưu, trong đó có nhiều nội dung chưa có tiền lệ.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, Bộ Tư pháp liên tục duy trì vị trí dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính; triển khai sớm các cơ sở dữ liệu, các ứng dụng phục vụ người dân.

Dành nhiều tình cảm khi nói về đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp, ông Ninh đánh giá đây là lực lượng có trình độ chuyên môn cao, làm việc trách nhiệm và đầy tâm huyết. Những ngày làm việc xuyên đêm, những tin nhắn báo cáo lúc nửa đêm hay rạng sáng khiến ông “thực sự xúc động và trân trọng”.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh bày tỏ tin tưởng tân Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ tiếp tục dẫn dắt ngành phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nhận nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nói “vừa mừng, vừa lo” khi trở lại Bộ Tư pháp, nơi ông đã từng gắn bó từ tháng 12/1990. Niềm vui đến từ việc được trở lại “mái nhà xưa” sau hơn 18 năm 8 tháng công tác tại Quốc hội, nay đảm nhận cương vị người đứng đầu ngành.

Cùng với đó, ông Tùng chia sẻ áp lực rất lớn khi vị thế, vai trò của Bộ Tư pháp ngày càng quan trọng, yêu cầu đặt ra ngày càng cao và phức tạp hơn trước.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh (Ảnh: Hải Yến).

Tân Bộ trưởng Tư pháp khẳng định sẽ tiếp thu, kế thừa và phát huy những thành quả mà ông Nguyễn Hải Ninh cùng các thế hệ lãnh đạo đã dày công xây dựng.

Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo Bộ Tư pháp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.