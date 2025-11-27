Bộ Quốc phòng ra công điện hỏa tốc yêu cầu toàn quân ứng phó bão Koto

Ngày 27/11, Bộ Quốc phòng ban hành công điện hỏa tốc về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15 (tên quốc tế Koto).

Công điện gửi Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 5, 7; Quân đoàn 34; Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa; Binh chủng Tăng Thiết giáp,...

Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm công tác tổ chức và triển khai phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 14 và mưa lũ thời gian qua; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão; triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công.

Các đơn vị cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ,...

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với bão và khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt tại các tỉnh miền Trung; bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai,...

Các Quân khu 5, 7 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phát huy triệt để ‘‘4 tại chỗ’’ với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai,....

Máy bay trực thăng tiếp tế hàng hóa cho người dân vùng lũ Nam Trung Bộ (Ảnh: Lê Tâm).

Đồng thời Quân khu 5, 7 chủ động cùng chính quyền và nhân dân chằng chống nhà cửa; sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo an toàn các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Các quân khu trên tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 15; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện,...

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 27/11, vị trí tâm bão Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Đến 16h ngày 28/11, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260km về phía Tây Bắc với cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão Koto di chuyển chậm trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Koto khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.