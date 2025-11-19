Trụ sở công an xã ở Đà Nẵng lún nứt nghiêm trọng sau mưa bão

Ngày 19/11, ông Bhơnướch Đèn, Trưởng Công an xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết đã di dời toàn bộ máy móc, thiết bị và cán bộ đến trụ sở lực lượng an ninh cơ sở để tiếp tục làm việc, vì trụ sở cơ sở 2 bị lún nứt nghiêm trọng, không thể tiếp tục làm việc.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 gây mưa lớn kéo dài, phía sau trụ sở làm việc cơ sở 2 (đóng tại thôn Achoong, xã Ch’ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) của Công an xã Hùng Sơn xảy ra hiện tượng nứt và sụt lún đất.

Vết nứt tại trụ sở cơ sở 2 Công an xã Hùng Sơn (Ảnh: Công an xã Hùng Sơn).

Đến cơn bão số 13 cũng gây ra mưa lớn, trụ sở làm việc này tiếp tục sụt lún và xuất hiện thêm vết nứt mới nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cán bộ, chiến sĩ và tài sản.

Theo lãnh đạo Công an xã Hùng Sơn, tình hình sụt lún trở nên nghiêm trọng hơn sau nhiều ngày mưa lớn liên tục (15-17/11). Một số vết nứt mới đã xuất hiện, cùng với đó, trụ sở cũng có dấu hiệu nghiêng nhẹ về phía sau.

Công an xã Hùng Sơn đã kịp thời báo cáo Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Để có phương án xử lý kịp thời và bố trí chỗ làm việc mới, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, khảo sát và đánh giá chi tiết tình trạng lún nứt.

Trụ sở làm việc cơ sở 2 Công an xã Hùng Sơn bị sụt lún, không thể tiếp tục làm việc (Ảnh: Công an xã Hùng Sơn).

Đồng thời, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo Công an xã Hùng Sơn khẩn trương di dời toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, trang thiết bị, máy móc và tài sản ra khỏi cơ sở 2 để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Công an xã Hùng Sơn đã căng dây cảnh báo và phong tỏa khu vực nguy hiểm, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trưởng Công an xã Hùng Sơn cho biết, trụ sở này mới được khánh thành đưa vào sử dụng năm 2024.