Tài xế lúng túng trong ngày đầu phân làn mới trên quốc lộ 51 qua TPHCM

Ngày 17/11, tại các giao lộ trên quốc lộ 51 đoạn giáp TPHCM (khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), cơ quan chức năng đã điều chỉnh lại làn dành cho ô tô rẽ trái, rẽ phải và quay đầu. Cùng với việc thay đổi hướng kẻ vạch, Sở Xây dựng TPHCM cũng cập nhật toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ này.

Làn ô tô cạnh dải phân cách cứng tim đường từ ngày 17/11 các phương tiện được phép đi thẳng, không được rẽ trái (Ảnh: Hoàng Bình).

Thay đổi làn đường cho ô tô rẽ trái

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc tổ chức, phân luồng lại làn đường trên quốc lộ 51 nhằm giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông.

Cụ thể, hai làn bên trái, sát dải phân cách cứng giữa quốc lộ, được dành riêng cho ô tô đi thẳng. Việc tách biệt hai làn này được kỳ vọng giảm điểm giao cắt và hạn chế xung đột giữa ô tô với các phương tiện hỗn hợp.

Làn thứ ba tính từ dải phân cách cứng được dành cho ô tô lưu thông hỗn hợp, thực hiện các thao tác rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu. Đây là làn trung gian, giữ vai trò phân phối hướng đi tại các nút giao trên tuyến.

Làn thứ tư, nằm ngoài cùng bên phải, bố trí riêng cho xe hai bánh, ba bánh và mô tô. Việc tách nhóm phương tiện này khỏi làn ô tô được đánh giá giúp tăng an toàn, giảm nguy cơ va chạm giữa các loại xe có tốc độ di chuyển khác nhau.

Một pha chuyển làn bất ngờ của tài xế từ làn thứ nhất qua làn thứ 3 để rẽ trái (Ảnh: Hoàng Bình)

Như vậy, các phương tiện rẽ trái hoặc quay đầu sẽ không còn thực hiện ở làn sát tim đường như trước, mà phải chuyển sang làn thứ ba tính từ dải phân cách cứng.

Song song với việc điều chỉnh phân làn, Sở Xây dựng TPHCM cũng lắp đặt dải phân cách mềm để tách biệt phần đường ô tô và mô tô tại các giao lộ. Mỗi đoạn phân cách dài khoảng 50m, giúp định hướng rõ luồng phương tiện và hạn chế tình trạng xe lấn hoặc nhập làn đột ngột khi đến nút giao.

Sở Xây dựng khuyến cáo tài xế khi đến gần giao lộ cần giảm tốc độ, quan sát kỹ biển báo, tín hiệu đèn và hướng dẫn sơn trên mặt đường để di chuyển đúng làn, tránh ùn tắc và hạn chế nguy cơ va chạm.

Tài xế lúng túng vì vẫn giữ thói quen cũ

Ghi nhận trong ngày đầu tiên triển khai phương án tổ chức giao thông mới trên quốc lộ 51 qua địa bàn TPHCM, nhiều phương tiện vẫn lưu thông lộn xộn khi vạch sơn và tín hiệu đèn đã được điều chỉnh.

Nhiều tài xế chưa nắm được thông tin, không quan sát kỹ vạch hướng dẫn hoặc đèn tín hiệu nên dừng sai làn, chuyển hướng bất ngờ. Tình trạng phổ biến nhất là xe rẽ trái vẫn dừng tại làn đi thẳng, khiến dòng xe phía sau bị ùn ứ. Một số tài xế khi gần đến đèn tín hiệu mới phát hiện nhầm làn nên chuyển đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Tại nút giao Thái Hà (phường Phú Mỹ, TPHCM), một tài xế ô tô 7 chỗ bật xi nhan và dừng ở làn sát dải phân cách để quay đầu như thói quen cũ. Khi nhiều xe phía sau bấm còi liên tục, tài xế mới nhìn lại tín hiệu và phát hiện mình dừng sai làn, buộc phải đi thẳng.

Dòng xe dừng ở làn hỗn hợp thứ 3 sát làn xe máy rẽ trái ở giao lộ Trần Hưng Đạo - quốc lộ 51 (phường Phú Mỹ, TPHCM) (Ảnh: Hoàng Bình).

Anh Lê Văn Quý (phường Bà Rịa, TPHCM) cho biết khi đến giao lộ Trần Hưng Đạo (phường Phú Mỹ) và quốc lộ 51, do đã nắm thông tin phân luồng mới và quan sát kỹ vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, anh chủ động đưa xe vào làn sát dải phân cách để chờ đèn xanh đi thẳng. Tuy nhiên, vừa dừng lại, anh bị nhiều tài xế phía sau bấm còi inh ỏi vì họ tưởng đây là làn dành cho xe rẽ trái.

"Tài xế phía sau bấm còi dữ lắm. Tôi phải xuống xe, chỉ lên đèn tín hiệu họ mới biết mình dừng đúng làn, rồi mọi người cười xòa với nhau. Thực ra nhiều tài xế vẫn theo thói quen cũ, không quan sát đèn tín hiệu và vạch kẻ đường nên mới xảy ra hiểu lầm tại các giao lộ", anh Quý nói.

Cũng tại giao lộ này, một tài xế xe tải chạy từ Vũng Tàu lên Đồng Nai để rẽ trái vào Khu công nghiệp Phú Mỹ đã bất ngờ chuyển từ làn sát dải phân cách sang làn hỗn hợp thứ ba, làn dành cho ô tô rẽ trái, rẽ phải và quay đầu.

Ngoài thay đổi vạch kẻ đường, cơ quan chức năng thay đổi toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ (Ảnh: Hoàng Bình).

Nhiều người dân cho rằng cơ quan chức năng cần lắp đặt biển báo từ xa trước khi vào nút giao. Việc bố trí biển báo phụ hoặc biển chỉ dẫn cỡ lớn cách nút giao khoảng 100-200m (kèm sơ đồ phân làn) sẽ giúp người điều khiển phương tiện có đủ thời gian quan sát và chủ động chuyển vào đúng làn đi thẳng, rẽ trái/phải hoặc quay đầu, tránh gây cản trở cho xe phía sau.

Bên cạnh đó, người dân đề nghị tăng cường tuyên truyền trực quan và đảm bảo hệ thống vạch sơn phân làn, đặc biệt là mũi tên hướng dẫn trên mặt đường được kẻ rõ ràng, nổi bật để dễ nhận biết từ xa.