Bí thư Lào Cai: Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với ngành thanh tra

Ngày 10/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt, chia tay ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân ông Huy mà còn trở thành niềm tự hào của Thanh tra Chính phủ cũng như toàn ngành thanh tra.

Trong quá trình công tác, tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý, tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Ở bất kỳ cương vị nào, ông Dương Quốc Huy cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và có nhiều đóng góp quan trọng cho Thanh tra Chính phủ.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy (Ảnh: Phương Hiếu).

Trên cương vị Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Huy đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của ngành; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực công tác quan trọng, nhiều cuộc thanh tra lớn và xử lý nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, theo ông Phong.

Đặc biệt, ông Dương Quốc Huy được đánh giá đã cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tinh thần trách nhiệm cao, ông Dương Quốc Huy sẽ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành thanh tra.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Phương Hiếu).

Theo ông Huy, quãng thời gian công tác tại Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra là giai đoạn rất quan trọng trong quá trình trưởng thành của cá nhân. Đây là môi trường rèn luyện chuyên nghiệp, giúp cá nhân ông tích lũy tư duy chiến lược, bản lĩnh trong xử lý các vấn đề phức tạp và tác phong làm việc chuẩn mực.

Nhận nhiệm vụ mới tại Lào Cai, ông Huy khẳng định sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm được rèn luyện trong ngành thanh tra để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chia sẻ, dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng luôn trân trọng quãng thời gian công tác tại Thanh tra Chính phủ và sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với ngành thanh tra.