Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại nhà máy phốt pho

Ngày 24/2, UBND tỉnh Lào Cai cho biết ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố tại khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam, trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Nhà chức trách cho hay, vụ việc khiến một người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ nổ (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo đó, để kịp thời khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân và bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại khu công nghiệp, Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch tỉnh ngay khi có kết quả.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh này phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tại hiện trường nắm bắt tình hình, kịp thời ứng phó với các diễn biến phát sinh; tham gia xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra vụ việc.

"Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại khu vực xảy ra sự cố, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ô nhiễm hóa chất; kiểm tra, đánh giá, khắc phục các sự cố về môi trường, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân trong khu vực", Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu.