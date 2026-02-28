Bí thư Lào Cai Trịnh Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Trịnh Việt Hùng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Trước đó, ông Hùng cũng nhận quyết định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai để nhận công tác mới, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Trịnh Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Lê Đức).

Người thay thế ông làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai là ông Dương Quốc Huy, Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê ở Hải Dương (cũ), nay là TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Hùng từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, gồm 30 đơn vị. Đây là Bộ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất.

Bộ cũng có chức năng quản lý Nhà nước về môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện có 11 lãnh đạo và Bộ trưởng là ông Trần Đức Thắng.

10 Thứ trưởng gồm các ông, bà: Trịnh Việt Hùng (Thứ trưởng Thường trực), Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và Nguyễn Thị Phương Hoa.