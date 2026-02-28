Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư tỉnh Lào Cai

Sáng 28/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bìa phải) trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Dương Quốc Huy (Ảnh: Hoàng Đức).

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Dương Quốc Huy.

Ông Dương Quốc Huy sinh năm 1974, quê quán xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên; trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Hoàng Đức).

Ngày 22/1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, ông Dương Quốc Huy được bầu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.