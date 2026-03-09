Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái làm Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 399 về việc bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7/3.

Trước đó, hồi cuối tháng 2, ông Trần Hồng Thái khi đang đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã được Thủ tướng giao điều hành hoạt động của Viện cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định.

Ông Trần Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê ở Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).

Ông Trần Hồng Thái từng giữ các chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (cũ), trước khi được điều động về địa phương làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau thời gian công tác ở địa phương, ông Thái tiếp tục được điều động về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ.

Đơn vị cũng có chức năng cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.