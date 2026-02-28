Bất ngờ phát hiện tê tê quý hiếm trên đường phố
(Dân trí) - Một cá thể tê tê quý hiếm được người dân tại tỉnh Quảng Trị phát hiện trên đường và giao nộp cho công an.
Ngày 28/2, Công an phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thông tin đã phối hợp với chính quyền địa phương tiếp nhận cá thể tê tê quý hiếm từ người dân.
Trước đó, anh Phạm Xuân Hoan (SN 1996, trú tại khu phố 6, phường Đông Hà) đi trên đường Điện Biên Phủ, phường Đông Hà, bất ngờ phát hiện một cá thể tê tê.
Biết tê tê là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, anh Hoan chủ động mang đến cơ quan công an giao nộp.
Sau khi tiếp nhận, cơ quan công an đã phối hợp bàn giao cho đơn vị chuyên môn chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.