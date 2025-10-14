Bắt được rùa nghi quý hiếm, người dân giao nộp công an

Ngày 14/10, Công an xã Vu Gia, thành phố Đà Nẵng cho biết đã thực hiện các thủ tục bàn giao một cá thể rùa nghi quý hiếm cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2, thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, để xử lý theo quy định.

Trước đó, ông Trần Kim Hòa (SN 1976, trú thôn Mỹ Phước, xã Vu Gia) phát hiện phía sau vườn nhà có một con rùa. Nghi đây là cá thể rùa quý hiếm, ông Hòa đã trình báo và giao nộp cho công an xã.

Cá thể rùa giống loài rùa hộp trán vàng (Ảnh: Công an xã Vu Gia).

Qua nhận định ban đầu, cá thể rùa ông Hòa giao nộp có trọng lượng khoảng 1kg, chiều dài toàn thân 25cm, đặc điểm giống loài rùa hộp trán vàng.

Sau khi tiếp nhận cá thể rùa nêu trên, Công an xã Vu Gia phối hợp với Phòng Kinh tế UBND xã thực hiện các thủ tục bàn giao cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, để xử lý theo quy định.