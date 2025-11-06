Bão đang hoành hành trong đất liền, nhiều nhà đổ sập

Ngày 6/11, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia đã lập Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả bão Kalmaegi (bão số 13) tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia lai.

Theo công điện khẩn của UBND tỉnh Gia Lai sáng 6/11, bão Kalmaegi đang di chuyển với tốc độ rất nhanh và hướng thẳng vào đất liền tỉnh Gia Lai, kèm theo gió giật mạnh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão Kalmaegi tại Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Từ trưa 6/11, hoàn lưu bão bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to tại khu vực ven biển khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Dự báo từ chiều tối cùng ngày, bão sẽ đổ bộ trực tiếp, gây sóng cao 7-9m, triều cường và nước biển dâng trên toàn tuyến Quy Nhơn - Phù Cát - Hoài Nhơn.

Đây được xác định là các khu vực chịu tác động nặng nề nhất, với gió bão cấp 12–14; sóng lớn, triều cường có thể phá hỏng nhà cửa ven biển, lồng bè nuôi thủy sản, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân nếu không sơ tán kịp thời.

Trên đất liền, hoàn lưu bão dự báo gây mưa rất to 200-400mm, có nơi vượt 600mm, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp, chia cắt cục bộ tại sông suối, đặc biệt các khu vực: Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang và Kông Chro.

Một số tuyến giao thông trọng điểm như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na… có nguy cơ cao xảy ra sạt trượt, ách tắc kéo dài.

Khu vực Quy Nhơn bắt đầu xuất hiện mưa và gió (Ảnh: Phạm Hoàng).

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, chằng chống nhà cửa và công trình, kiểm soát tàu thuyền, bố trí lực lượng ứng cứu tại chỗ.

Đồng thời, các địa phương kích hoạt mức ứng phó cao nhất (mức thiên tai cấp 5). UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng, địa phương thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không được chủ quan bởi nếu chậm trễ, thiệt hại sẽ đặc biệt nghiêm trọng và rất khó khắc phục.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trưa 6/11, do ảnh hưởng bão Kalmaegi, tại khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai bắt đầu gây mưa to, gió lớn. Nhiều khu vực ven biển xuất hiện sóng lớn, nước biển dâng cao, từng đợt sóng ập vào bờ kè đường Xuân Diệu khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Sóng biển đã dâng cao tại biển Nha Trang, Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 liên tục thổi dọc tuyến ven biển. Lực lượng chức năng được bố trí chốt chặn tại các điểm xung yếu để hướng dẫn người dân hạn chế ra biển, đồng thời nhắc nhở các chủ lồng bè, tàu cá khẩn trương neo đậu an toàn.

Tại cảng cá Quy Nhơn, hàng trăm tàu thuyền đã vào nơi tránh trú, nhiều ngư dân tranh thủ gia cố dây neo và thu dọn ngư cụ trước khi bão tiến gần.

Bắt đầu từ 13h ngày 6/11, tại nhiều địa phương từ Khánh Hòa đến phía Nam tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to, gió bắt đầu lớn dần.