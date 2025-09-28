Bão Bualoi áp sát đất liền miền Trung, nhiều nơi mưa lớn

Từ sáng 28/9, nhiều địa phương tại các tỉnh, thành miền Trung đã có mưa, nhiều nơi xuất hiện mưa lớn.

Do tác động của bão, khu vực ven biển các tỉnh, thành miền Trung đã xảy ra mưa to, khu vực gần bờ biển gió mạnh, sóng lớn. Các địa phương đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để ứng phó với cơn bão Bualoi.

Tại đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, đến trưa 28/9 đã bắt đầu có mưa lớn, gió giật mạnh. Trước đó, chính quyền đặc khu phối hợp với các đơn vị trên đảo đã đưa toàn bộ người dân, cán bộ chiến sĩ, công nhân, học sinh trên đảo vào hầm tránh trú.

Sóng biển vỗ vào bờ tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Bão Bualoi chưa đổ bộ trực tiếp vào vùng biển tỉnh Thanh Hóa, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 10h ngày 28/9, tại khu vực ven biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, thời tiết có mưa nhỏ, gió nhẹ và sóng biển to dữ dội, có thời điểm sóng biển cao 2-3m.

Dọc khu du lịch biển Hải Tiến, Thanh Hóa các nhà hàng, khách sạn đã đóng cửa, nhiều người dân khẩn trương gia cố lại nhà cửa, hàng quán.

Tại phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An), một cơ sở kinh doanh ô tô trên đường 72m, thuê container chặn cửa chính, bảo vệ tài sản bên trong. Anh Đồng Văn Đạt, chủ sơ sở cho biết đây là kinh nghiệm từ đợt chống bão số 5 và rất hiệu quả.

Sáng cùng ngày, chính quyền phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã sơ tán 150 hộ dân với hơn 350 nhân khẩu tại các vùng trũng, thấp, nguy cơ cao đến điểm sơ tán tại Trường Tiểu học Nghi Thủy.

Chính quyền địa phương bố trí nơi ăn, nghỉ tập trung với đầy đủ các điều kiện thiết yếu để bà con yên tâm sơ tán.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã xuống các vùng ven biển tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng néo nhà cửa, tàu thuyền, đưa phương tiện vào nơi tránh trú an toàn.

Tại khu du lịch biển Thiên Cầm, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, người dân sử dụng các bao tải, bao nilon chứa nước đặt lên mái các nhà hàng nhằm mục đích giúp giảm thiểu nguy cơ bị gió thổi bay trong bão. Trong cơn bão Kajiki (bão số 5) hồi cuối tháng 8, đây là địa phương chịu tổn thất nặng nề.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, các ngày 27-28/9, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-350mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn kèm dông lốc đã làm tốc mái 76 nhà dân tại khu vực xã Quảng Điền, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời nhà cửa, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.