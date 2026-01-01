Miền Bắc sắp đón gió mùa đông bắc mạnh, nhiều nơi rét dưới 8 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ 18 đến 20/1, áp cao lục địa suy yếu; khoảng chiều tối và đêm 20-21/1, nước ta chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên từ chiều tối và đêm 20-22/1, khu vực Bắc Bộ có mưa. Khoảng từ ngày 21/1 Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 22/1 trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du trong khoảng 8-11 độ C, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ trong khoảng 11-13 độ C.

Từ ngày 22 đến 23/1, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông.

Cơ quan khí tượng cho biết, tối 16/1, vị trí tâm bão Nokaen ở vùng biển phía Đông của Philippines với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

So với trung bình nhiều năm thì bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải là hiếm, trong giai đoạn từ năm 1950 đến nay đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h; sau đó bão sẽ di chuyển chậm chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển phía Đông của Philippines.

Do ở khu vực Biển Đông đang có khối không khí lạnh chi phối, vì thế bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông nước ta và khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines vào khoảng ngày 20-21/1.

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 17/1, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.