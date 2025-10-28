8 người nghi bị ngạt khí trong đêm lũ lớn: Một người tử vong

Chiều 28/10, lãnh đạo Trung tâm y tế Cẩm Lệ cho biết đã tiếp nhận 3 trường hợp trong vụ việc ngạt khí tại xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng. Trong số này một nạn nhân đã tử vong, 2 người còn lại có dấu hiệu chuyển biến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện C17.

Năm nạn nhân khác đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí, thành phố Đà Nẵng.

Xe cấp cứu đưa 2 nạn nhân chuyển đến Bệnh viện C17 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo thông tin ban đầu của địa phương, vụ việc được phát hiện vào khoảng 10h cùng ngày, khi anh N.Q.Th. (SN 1989) là bạn thân của anh N.Q.L. (SN 1989, trú thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây) nhiều lần liên lạc với gia đình anh L. nhưng không được.

Đến tận nhà gọi cửa cũng không ai trả lời, anh Th. liền đập cửa kính thông gió phía sau để vào trong thì phát hiện 8 người nằm bất tỉnh.

Nghi các nạn nhân bị ngạt khí do máy phát điện đặt trong nhà, anh Th. cùng người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Trí và Bệnh viện Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Các nạn nhân gồm: bà N. (SN 1950), anh N.Q.L., chị P.T.T.L. (SN 1982), các cháu N.T.T.T. (SN 2011), N.T.T.Tr. (SN 2014), N.T.T.Th. (SN 2017), N.Q.Tr. (SN 2020, cùng trú thôn Phong Thử 2) và N.T.T.X. (SN 2006, trú phường Hội An, thành phố Đà Nẵng).

Trước đó đêm 27/10, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Điện Bàn Tây mất điện. Gia đình anh L. đã dùng máy nổ để phát điện.

Lúc 12h ngày 28/10, khu vực xã Điện Bàn Tây vẫn bị ngập sâu, nhiều ô tô bị kẹt tại trạm thu phí Phong Thử. Lực lượng chức năng đang tiếp cận các khu vực bị cô lập để hỗ trợ người dân.