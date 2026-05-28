Xác định 9 CLB giải Ngoại hạng Anh tham dự cúp châu Âu

Rạng sáng 28/5, Crystal Palace đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Rayo Vallecano 1-0 tại Red Bull Arena để giành chức vô địch Europa Conference League. Họ là đội bóng hiếm hoi trong lịch sử bóng đá vô địch cúp châu Âu ngay trong mùa giải đầu tiên tham dự.

Crystal Palace giúp Ngoại hạng Anh có thêm suất tham dự cúp châu Âu mùa giải tới (Ảnh: Getty).

Với danh hiệu này, Crystal Palace sẽ lên chơi ở giải Europa League mùa giải tới, bất chấp việc chỉ xếp thứ 15 ở giải Ngoại hạng Anh vừa qua. Ở mùa giải trước, đáng ra Crystal Palace đã có vé tham dự Europa League nhưng việc chung chủ sở hữu với CLB Lyon khiến họ bị đẩy xuống Europa Conference League. Tuy nhiên, CLB không hề nản chí và xuất sắc giành chức vô địch giải đấu hạng ba châu Âu cấp CLB.

Đây cũng là lần thứ ba một CLB Anh đăng quang Europa Conference League sau West Ham và Chelsea.

Không những vậy, Crystal Palace còn mang về tấm vé dự cúp châu Âu thứ 9 cho giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải tới. Giải đấu này sẽ có 5 suất tham dự Champions League (do đứng đầu bảng xếp hạng CLB của UEFA) là Arsenal, Man City, Man Utd, Aston Villa và Liverpool.

Ngoài ra, 3 CLB Anh tham dự Europa League là Bournemouth, Sunderland và Crystal Palace. Đội còn lại là Brighton tham dự Europa Conference League.

9 CLB Anh giành quyền tham dự cúp châu Âu mùa tới (Ảnh: DAZN).

Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến mùa giải thứ hai liên tiếp chứng kiến tới 9 CLB tham dự cúp châu Âu. Điều đó cho thấy sự thống trị của giải đấu cao nhất nước Anh.

Thậm chí, các CLB xứ sương mù còn đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Họ có thể thâu tóm mọi cúp châu Âu ở mùa giải này. Sau khi Aston Villa vô địch Europa League, Crystal Palace đăng quang Europa Conference League, Arsenal cũng đứng trước cơ hội lên ngôi cao nhất ở Champions League khi đối đầu với PSG trong trận chung kết.

Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một mùa giải một giải đấu thâu tóm cả ba cúp châu Âu là mùa 1989-1990. Khi ấy, giải Serie A có ba nhà vô địch là AC Milan (cúp C1), Sampdoria (cúp C2) và Juventus (cúp C3).