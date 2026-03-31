Xem trực tiếp trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở đâu?

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào tối nay. Mặc dù đây chỉ là trận đấu thủ tục nhưng cả hai đội cùng muốn hướng tới chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao trước Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play cũng như kênh truyền hình như VTV7. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Trong đợt tập trung này, HLV người Hàn Quốc đã đón chào hàng loạt trụ cột quay trở lại như Đình Trọng, Văn Hậu, Việt Anh. Bên cạnh đó, ông cũng trình làng cặp tấn công nhập tịch mơ ước là Xuân Son và Hoàng Hên.

Trong trận gặp Bangladesh, Hoàng Hên thi đấu tương đối tốt. Nếu vận may không ngoảnh mặt, anh đã có thể ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Xuân Son chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng đang nuôi dưỡng quyết tâm rất lớn chọc thủng lưới Malaysia.

Trong khi đó, Malaysia hành quân tới sân Thiên Trường với nhiệm vụ chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Họ đã chịu tổn thương sau những đòn trừng phạt của FIFA và AFC. Bóng đá Malaysia sẽ bắt đầu xây dựng lại từ đầu sau đống đổ nát.

Ở đợt tập trung này, HLV Peter Cklamovski triệu tập tới 13 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, ông vẫn có sự thận trọng nhất định khi là Bergson (gốc Brazil) và Gallifuoco (Australia) vì chưa hoàn tất giấy tờ.

Malaysia chịu ảnh hưởng tinh thần nặng nề sau khi bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Phát biểu trước thềm trận đấu này, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi rất vui và biết ơn khi đội tuyển giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup năm sau. Dù kết quả trận đấu vào ngày mai ra sao, chúng tôi vẫn trân trọng sự ủng hộ của người hâm mộ. Toàn đội đã nỗ lực hết mình để đạt được thành quả này”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm: “Trận đấu với Malaysia sẽ là một thử thách mới đối với các cầu thủ. Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo thêm động lực, tiếp tục cạnh tranh ở các giải đấu sắp tới. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình, không lùi bước và hướng tới một màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà”.

Đội hình dự kiến Việt Nam - Malaysia

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Bảo, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Hai Long, Tuấn Hải, Xuân Son.

Đội tuyển Malaysia: Syihan Hazmi, Mathew Davies, Haiqal, Shamsul, Cools, Laine, Faiz, Corbin Ong, Josue, Rasid, Aguero.