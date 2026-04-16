Báo Indonesia nhận định khả năng đội nhà gặp tuyển Việt Nam ở Asian Cup

Theo kết quả phân nhóm hạt giống của VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3, chung nhóm với Thái Lan, Bahrain, Tajikistan, Palestine và đội tuyển Trung Quốc.

Trong khi đó, Indonsia thuộc nhóm hạt giống số 4, cùng Kyrgyzstan, Triều Tiên, Kuwait, Singapore và một trong hai đội Yemen hoặc Lebanon (hai đội bóng này sẽ phải loại nhau ở vòng loại).

Đội tuyển Việt Nam có thể tái ngộ Indonesia (áo trắng) tại Asian Cup 2027 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo điều lệ của VCK Asian Cup 2027, các đội thuộc các nhóm hạt giống khác nhau sẽ được phân vào các bảng đấu khác nhau. Các đội chung nhóm hạt giống sẽ không chung bảng.

Ví dụ, đội tuyển Việt Nam chắc chắn không chung bảng với đội tuyển Thái Lan hoặc đội tuyển Trung Quốc (chung nhóm hạt giống số 3), nhưng có thể chung bảng với Indonesia hoặc Singapore (nhóm hạt giống số 4).

Tờ Bola Sport của Indonesia nói về điều này: “Indonesia có thể nằm chung bảng với một trong hai đội bóng cùng khu vực là đội tuyển Việt Nam hoặc đội tuyển Thái Lan. Cả hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều thuộc nhóm hạt giống số 3”.

“Đội tuyển Indonesia cũng có nguy cơ rơi vào bảng tử thần, chung bảng với các đội đã có suất tham dự World Cup thuộc nhóm hạt giống số một (gồm chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia và Uzbeksitan) và số 2 (Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria)”, tờ Bola Sport viết thêm.

Đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu rất nặng ký tại VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: Thành Đông).

Thậm chí, không loại trừ khả năng hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia rơi vào bảng đấu y hệt bảng đấu từng xuất hiện tại VCK Asian Cup 2023.

Khi đó, các đội Việt Nam và Indonesia nằm chung bảng D với các đội Nhật Bản và Iraq. Khi đó, tính cạnh tranh của bảng đấu rất cao. Nếu điều đó xảy ra, các đội Việt Nam và Indonesia lại phải trực tiếp cạnh tranh vé vào vòng trong với nhau.

Tờ Bola Sport của Indonesia chia sẻ: “Ban tổ chức Asian Cup 2027 cho biết VCK của giải đấu vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu (từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027), chỉ có lễ bốc thăm được dời từ ngày 11/4 đến ngày 9/5”.

“Việc dời lễ bốc thăm của giải là nhằm giúp cho đại diện của các liên đoàn thành viên AFC có thể tham dự đầy đủ. Ban tổ chức giải cũng khẳng định họ sẵn sàng tổ chức sự kiện như đúng những gì họ đã cam kết”, vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của Indonesia.

Tại VCK Asian Cup 2027, có 4 đại diện của bóng đá Đông Nam Á góp mặt, gồm đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Trong số này, Indonesia giành vé dự VCK thông qua việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, còn đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Singapore giành được vé thông qua vòng loại thứ 3 Asian Cup.