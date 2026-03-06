Báo Đông Nam Á: "Án phạt của CAS với bóng đá Malaysia là hợp lý"

Vụ việc bắt đầu từ tháng 9/2025, FIFA lần đầu công bố các bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả. Sau đó, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò mỗi cầu thủ có liên quan 12 tháng. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng). FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng cáo ở FIFA. Tháng 11/2025, FIFA tiến hành phiên điều trần 7 cầu thủ, tung ra thêm bằng chứng về sự giả mạo hồ sơ, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 người này. FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kiện FIFA lên CAS. Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ. Ngày 5/3, CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ thua kiện.

Tối 5/3, trang Bola Sport của Indonesia viết: “Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển có biệt danh Harimau Malaya đối mặt với án kỷ luật”.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả, bị CAS phán thua kiện (Ảnh: VFF).

“7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn bị đình chỉ thi đấu 12 tháng theo phán quyết của CAS. Tuy nhiên, án phạt chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức, chứ không phải tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá. Trong thời gian tạm dừng thi đấu, các cầu thủ vẫn được phép tập luyện cùng CLB của mình.

Hội đồng CAS phán quyết rằng việc làm giả giấy tờ đủ điều kiện đã được chứng minh và án phạt 12 tháng là hình phạt hợp lý, công bằng, tương xứng đối với 7 cầu thủ này”, trang Bola Sport viết thêm.

Trong khi đó, một trang báo khác của xứ sở vạn đảo là CNN Indonesia lên tiếng: “CAS đã bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), liên quan đến lệnh cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia”.

“Quyết định này được công bố thông qua thông cáo báo chí trên trang web chính thức của CAS vào thứ năm (5/3). Theo đó, 7 cầu thủ nhập tịch này bị cấm thi đấu trong 12 tháng theo quy định của FIFA. Ngoài ra, FAM cũng bị phạt 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ, hơn 11,7 tỷ đồng)”, CNN Indonesia viết thêm.

Phán quyết của CAS được đánh giá là công bằng (Ảnh: AFP).

Trang báo này cũng dẫn nguồn của CAS cho biết: “Sau khi xem xét các bằng chứng, Hội đồng CAS nhận thấy rằng hành vi làm giả giấy tờ được xác định. Án phạt cấm thi đấu 12 tháng là hình phạt hợp lý và tương xứng đối với các cầu thủ có liên quan, xét đến sự liên quan của họ trong vụ gian lận này”.

“Đơn kháng cáo của các cầu thủ đã được chấp thuận một phần và các hình phạt đã được sửa đổi một phần. Các cầu thủ có thể tiếp tục tập luyện với CLB của họ trong thời gian bị cấm thi đấu”, CNN Indonesia tiếp tục trích dẫn thông báo của CAS, giải thích nguyên nhân CAS phán quyết bóng đá Malaysia thua kiện.

Còn trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á thể hiện quan điểm: “CAS phủ quyết các kháng cáo của FAM, liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch. CAS chỉ điều chỉnh phạm vi áp dụng án phạt liên quan đến các cầu thủ”.

“Việc cấm 12 tháng đối với những cầu thủ có liên quan chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức. CAS cho phép các cầu thủ này tiếp tục tập luyện với CLB của họ trong thời gian họ bị đình chỉ.

Phán quyết của CAS cũng chính thức đóng lại vụ việc gây tranh cãi. Phán quyết của CAS chỉ ra rằng trách nhiệm chính của vụ việc này chính thuộc về Liên đoàn Bóng đá Malaysia”, ASEAN Football viết thêm.