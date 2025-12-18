Võ sĩ Thái Lan bị tước HCV ngay trước lễ trao giải tại SEA Games 33

Trong trận chung kết, Peerapol Mittasan đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh trước đối thủ Muhammad Izzul (Malaysia). Xuyên suốt các hiệp đấu, võ sĩ người Thái Lan kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng sát nút với tỷ số 60-57.

Võ sĩ Thái Lan bị tước HCV ngay trước lễ nhận giải (Ảnh: Thairath).

Kết thúc trận đấu, Peerapol đã sẵn sàng tâm thế bước lên bục vinh quang để nhận tấm huy chương vàng (HCV) danh giá. Tuy nhiên, kịch tính bắt đầu nổ ra khi đoàn Malaysia gửi đơn khiếu nại lên ban trọng tài, cho rằng điểm số ở hiệp cuối không phản ánh đúng thực tế.

Ở lần khiếu nại đầu tiên, tổ trọng tài xem xét và nhanh chóng bác bỏ đơn khiếu nại của Malaysia, giữ nguyên kết quả thắng cuộc cho Thái Lan.

Ngay sát thời điểm lễ trao thưởng bắt đầu, Malaysia bất ngờ nộp đơn khiếu nại lần thứ hai. Lần này, ban trọng tài gây sốc khi chấp nhận tái xem xét.

Sau quá trình hội ý, tổ trọng tài bất ngờ đảo ngược phán quyết, tuyên bố Muhammad Izzul mới là người thắng cuộc. Hệ quả là Peerapol Mittasan bị đẩy xuống nhận huy chương bạc trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ người hâm mộ và ban huấn luyện Thái Lan.

Sự cố hy hữu này ngay lập tức thổi bùng làn sóng tranh luận về chuyên môn của tổ trọng tài cũng như tính minh bạch tại SEA Games 33. Không ít ý kiến cho rằng việc thay đổi kết quả ngay trước lễ trao thưởng là điều khó chấp nhận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần VĐV và hình ảnh của đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Võ sĩ Thái Lan nằm ra đất để phản đối quyết định của trọng tài (Ảnh: Thairath).

Hiện tại, làn sóng tranh cãi xung quanh quyết định của ban trọng tài vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự việc đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các nhà quản lý trong việc thắt chặt quy trình xử lý khiếu nại và giám sát trận đấu.

Đây được xem là bài toán sống còn để duy trì niềm tin của người hâm mộ và giữ gìn giá trị cốt lõi của ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.